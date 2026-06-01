'Cuộc tháo chạy' ở Liverpool chưa dừng lại

Thủ thành Alisson Becker cân nhắc chấm dứt hành trình tại Anfield để chuyển sang khoác áo Juventus ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Alisson muốn rời Liverpool để chuyển tới Juventus ngay hè này

Thủ thành người Brazil đạt được thỏa thuận sơ bộ với Juventus và chuẩn bị trực tiếp thông báo ý định rời đi với huấn luyện viên mới của Liverpool, dự kiến là Andoni Iraola.

Theo tờ Gazzetta dello Sport , Alisson tin rằng nhiệm kỳ của mình tại Liverpool đã kết thúc và khao khát trở lại Serie A. Juventus sẵn sàng dọn đường đón ngôi sao này bằng một bản hợp đồng 3 năm với mức lương khoảng 4-5 triệu euro mỗi mùa kèm theo các điều khoản thưởng hấp dẫn.

Sự ra đi của Alisson đặt huấn luyện viên Iraola, người chuẩn bị kế nhiệm Arne Slot, vào một thế khó. Ông sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ lại công thần của "The Kop" hoặc trao cơ hội cho Giorgi Mamardashvili.

Nội bộ Liverpool hiện trải qua giai đoạn biến động dữ dội. Sau khi mất trắng những trụ cột như Mohamed Salah, Andrew Robertson và Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do, "The Kop" ban đầu không có ý định để Alisson ra đi trước khi hợp đồng hết hạn vào năm 2027.

Tuy nhiên, thái độ quyết liệt và mong muốn kết thúc sự nghiệp tại Ý của thủ môn 33 tuổi khiến kế hoạch của câu lạc bộ dần phá sản. Phía Juventus đang giữ thái độ kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi World Cup 2026 bắt đầu để hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.