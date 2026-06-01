Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Cuộc tháo chạy' ở Liverpool chưa dừng lại

  • Thứ hai, 1/6/2026 18:35 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Thủ thành Alisson Becker cân nhắc chấm dứt hành trình tại Anfield để chuyển sang khoác áo Juventus ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Alisson muốn rời Liverpool để chuyển tới Juventus ngay hè này

Thủ thành người Brazil đạt được thỏa thuận sơ bộ với Juventus và chuẩn bị trực tiếp thông báo ý định rời đi với huấn luyện viên mới của Liverpool, dự kiến là Andoni Iraola.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, Alisson tin rằng nhiệm kỳ của mình tại Liverpool đã kết thúc và khao khát trở lại Serie A. Juventus sẵn sàng dọn đường đón ngôi sao này bằng một bản hợp đồng 3 năm với mức lương khoảng 4-5 triệu euro mỗi mùa kèm theo các điều khoản thưởng hấp dẫn.

Sự ra đi của Alisson đặt huấn luyện viên Iraola, người chuẩn bị kế nhiệm Arne Slot, vào một thế khó. Ông sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ lại công thần của "The Kop" hoặc trao cơ hội cho Giorgi Mamardashvili.

Nội bộ Liverpool hiện trải qua giai đoạn biến động dữ dội. Sau khi mất trắng những trụ cột như Mohamed Salah, Andrew Robertson và Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do, "The Kop" ban đầu không có ý định để Alisson ra đi trước khi hợp đồng hết hạn vào năm 2027.

Tuy nhiên, thái độ quyết liệt và mong muốn kết thúc sự nghiệp tại Ý của thủ môn 33 tuổi khiến kế hoạch của câu lạc bộ dần phá sản. Phía Juventus đang giữ thái độ kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi World Cup 2026 bắt đầu để hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.

Cầu thủ tiếp theo xác nhận rời Liverpool

Sau những bất đồng về lương bổng, trung vệ Ibrahima Konate chính thức xác nhận rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do.

13 giờ trước

Salah ở lại Anfield nhờ cú sốc Slot?

Việc Liverpool sa thải Arne Slot làm dấy lên làn sóng tin đồn cho rằng Mohamed Salah có thể hủy kế hoạch ra đi và tiếp tục gắn bó với sân Anfield.

26:1584 hôm qua

Liverpool sắp có HLV mới

Liverpool tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Andoni Iraola làm HLV trưởng sau khi quyết định chia tay Arne Slot.

47:2838 hôm qua

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Huy Trưởng

alisson becker alisson becker

    Đọc tiếp

    Tuyen Phap nhan tin 'set danh' ve Saliba hinh anh

    Tuyển Pháp nhận tin 'sét đánh' về Saliba

    9 phút trước 18:36 1/6/2026

    0

    William Saliba đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Pháp bị đảo lộn hoàn toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý