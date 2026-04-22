MU xác định bán 5 cầu thủ

  • Thứ tư, 22/4/2026 05:12 (GMT+7)
MU lên kế hoạch đại tu lực lượng mạnh mẽ trong hè 2026, với mục tiêu thu về khoảng 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nhằm tái thiết đội hình và trở lại cuộc đua vô địch.

Hojlund sẽ buộc phải rời MU.

Theo truyền thông Anh, ít nhất 5 cái tên phải rời Old Trafford gồm Marcus Rashford, Andre Onana, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee. Nhiều cầu thủ trong số này có thể bị bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với phí chuyển nhượng ban đầu, thậm chí còn khoảng 50% giá trị.

Ở chiều ngược lại, "Quỷ đỏ" lên danh sách tăng cường với 2 mục tiêu nổi bật ở tuyến giữa là Elliot Anderson(Nottingham Forest) và Aurelien Tchouameni (Real Madrid). Tuy nhiên, khả năng chiêu mộ Anderson lẫn Tchouameni phụ thuộc lớn vào việc CLB có thể thanh lý đội hình thành công đến đâu.

Sau chiến thắng trước Chelsea, cơ hội giành vé dự Champions League của MU gần như được đảm bảo. Điều này không chỉ giúp đội bóng dễ thu hút cầu thủ hơn trên thị trường chuyển nhượng, mà còn mang lại nguồn thu bổ sung 50-60 triệu bảng.

Dù vậy, bài toán bán người vẫn là thách thức lớn. Trong 10 năm qua, MU chỉ đứng thứ 9 tại Anh về doanh thu chuyển nhượng ròng. Thương vụ bán Alejandro Garnacho với giá 40 triệu bảng được xem là điểm sáng hiếm hoi.

Tình hình của Rashford cũng tiềm ẩn rủi ro khi Barcelona chưa chắc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Trong khi đó, Hojlund, Onana hay Ugarte đều khiến CLB chấp nhận lỗ nặng.

Dưới sự điều hành của Jim Ratcliffe và INEOS, MU nỗ lực sửa sai từ quá khứ. Tuy nhiên, để thật sự trở lại cạnh tranh danh hiệu Premier League, đội chủ sân Old Trafford buộc phải mua bán khôn ngoan hơn trong thời gian tới.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Minh Nghi

