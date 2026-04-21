Garnacho mắc bệnh ngôi sao

Cựu danh thủ Nicky Butt khẳng định MU hoàn toàn đúng khi bán Alejandro Garnacho.

Garnacho gây thất vọng lớn trong màu áo Chelsea.

Garnacho rời Old Trafford để gia nhập Chelsea với mức giá khoảng 40 triệu bảng vào hè 2025. Tuy nhiên, anh chưa để lại nhiều dấu ấn khi chỉ ghi 1 bàn tại Premier League và tiếp tục gây thất vọng ở trận thua MU 0-1 hôm 19/4.

Chứng kiến những gì Garnacho thể hiện, cựu Giám đốc học viện MU Nicky Butt cho hay: "Garnacho đến khi mới 16 tuổi. Ngay từ đầu, cậu ấy khá tách biệt và luôn đánh giá bản thân rất cao. Khi lên đội một, cậu ấy nổi tiếng quá nhanh, được gán mác siêu sao quá sớm".

Theo Butt, khoảnh khắc ghi bàn ngả bàn đèn đẹp mắt vào lưới Everton từng đẩy danh tiếng của Garnacho lên cao, nhưng là bước ngoặt khiến anh mất kiểm soát. "Đáng lẽ phải có người kéo cậu ấy xuống mặt đất. Nhưng nếu có, cậu ấy cũng không lắng nghe", ông nói thêm.

Cựu danh thủ 51 tuổi nhấn mạnh, vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở thái độ: “Tôi không nghĩ cậu ấy xuất sắc như nhiều người nói. Quan trọng hơn, thái độ của Garnacho ở MU thật đáng xấu hổ. Khi rời đi mà thiếu tôn trọng đồng đội và CLB, thì mọi thứ coi như chấm hết".

Ở chiều ngược lại, Butt cho rằng Anthony Elanga mới là cầu thủ có nền tảng tốt hơn. "Elanga có thể thi đấu không mạo hiểm như Garnacho, nhưng tôi luôn nghĩ cậu ấy có tài năng vượt trội", ông nhận xét.

Những nhận định của Butt một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về việc MU đúng hay sai khi chia tay Garnacho bởi anh từng là một tài năng trẻ được kỳ vọng rất lớn.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD