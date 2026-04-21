Mỹ nhân fan MU mê mẩn cà phê Việt Nam

Therese Gudmundsen tiếp tục gây chú ý trong chuyến đi châu Á khi công khai dành lời khen đặc biệt cho cà phê dừa Việt Nam giữa lúc Manchester United tiến gần vé Champions League.

Manchester United đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League, còn một trong những nữ CĐV nổi tiếng nhất của đội bóng lại tạo sức hút theo cách khác.

Therese Gudmundsen trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau loạt hình ảnh mới trong chuyến du lịch Việt Nam. Sau khi ghé Đà Nẵng, người đẹp tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tại Hội An và thể hiện sự thích thú với một thức uống quen thuộc của ngành du lịch Việt Nam là cà phê dừa.

Trên Instagram cá nhân, Gudmundsen viết: "Cà phê dừa là Cristiano Ronaldo của các loại cà phê, đơn giản là ngoài sức tưởng tượng. Nếu chưa thử, bạn thực sự đang bỏ lỡ điều tuyệt vời".

Cách ví von với Cristiano Ronaldo lập tức thu hút tương tác lớn từ cộng đồng người theo dõi. Nhiều CĐV MU để lại bình luận hào hứng, trong khi không ít người hâm mộ Việt Nam tỏ ra thích thú khi món đồ uống địa phương được nhắc đến theo cách đầy ấn tượng.

Gudmundsen vốn không xa lạ với fan "Quỷ đỏ". Cô sở hữu hơn 330.000 người theo dõi trên mạng xã hội và thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến du lịch, thời trang cùng bóng đá. Những lần xuất hiện với áo đấu MU luôn nhận được lượng tương tác cao.

Trong chuyến đi lần này, người đẹp Na Uy liên tục cập nhật hành trình qua nhiều điểm đến tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, chính lời khen dành cho cà phê Việt Nam mới là chi tiết được chia sẻ mạnh nhất.

Giữa thời điểm MU tạo đà ở cuộc đua top 5 Premier League, một gương mặt quen thuộc của cộng đồng fan đội bóng cũng vô tình góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam theo cách rất đặc biệt.

