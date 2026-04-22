Ronaldo sắp chạm giấc mơ đá cùng con trai

Al-Nassr được cho là muốn đôn Cristiano Ronaldo Jr lên tập đội một, mở ra cơ hội để Cristiano Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp cùng con trai.

Ronaldo vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 41.

Cristiano Ronaldo chinh phục gần như mọi đỉnh cao của bóng đá. Quả bóng Vàng, Champions League, Euro hay hàng trăm bàn thắng đều nằm trong bộ sưu tập đồ sộ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng ở tuổi 41, anh vẫn còn một giấc mơ chưa hoàn thành: ra sân cùng con trai.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Al-Nassr đang cân nhắc đưa Cristiano Ronaldo Jr lên tập cùng đội một từ mùa giải 2026/27. Nếu tiến trình phát triển diễn ra thuận lợi, cha con Ronaldo hoàn toàn có thể đứng chung sân trong tương lai gần.

Ronaldo Jr năm nay 16 tuổi, đang chơi cho học viện Al-Nassr sau khi theo cha sang Saudi Arabia từ năm 2023. Trước đó, cậu từng khoác áo các cấp độ trẻ của Manchester United và nhận nhiều chú ý nhờ khả năng săn bàn giống người cha nổi tiếng.

Cristiano Ronaldo chưa từng giấu khát khao ấy. “Tôi muốn điều đó xảy ra. Nhưng nó không phải thứ khiến tôi mất ngủ. Mọi chuyện phụ thuộc vào con trai tôi nhiều hơn là vào tôi”, CR7 chia sẻ đầu năm nay.

Phát biểu ấy cho thấy một Ronaldo khác. Sau nhiều năm bị xem là người ám ảnh bởi thành tích, anh giờ nói về giấc mơ gia đình bằng sự điềm tĩnh của một người cha.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng hiểu thời gian không đứng về phía mình. “Năm tháng đang trôi qua. Rồi sẽ đến lúc tôi không thể tiếp tục nữa, không chỉ về thể chất mà còn là tinh thần”, anh thừa nhận.

Đó là lý do từng mùa giải của Ronaldo lúc này đều mang ý nghĩa đặc biệt. Anh không còn chạy đua với Messi hay các kỷ lục mới. Cuộc đua lớn nhất bây giờ là với thời gian.

Ronaldo Jr chơi ở vị trí tiền đạo, có thể đá cánh lẫn trung phong. Đầu năm nay, cầu thủ trẻ này còn được cho là từng tập cùng học viện Real Madrid và đã khoác áo U17 Bồ Đào Nha.

Bóng đá từng chứng kiến những cặp cha con cùng thi đấu như Rivaldo và Rivaldinho hay Henrik Larsson cùng Jordan Larsson. Nếu điều đó xảy ra với Ronaldo, đó sẽ không chỉ là khoảnh khắc đẹp của một gia đình, mà còn là chương cuối đầy cảm xúc cho sự nghiệp của một huyền thoại.