Ronaldo vẫn đáng sợ

Cristiano Ronaldo cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng khi lập công trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two rạng sáng 20/4.

Ronaldo vẫn là chân sút số một của Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Pha lập công nâng tổng số bàn thắng mùa này của siêu sao 41 tuổi lên con số 31. Thành tích không chỉ góp phần giúp Al Nassr giành vé vào bán kết giải châu Á, tiến gần chức vô địch Saudi Pro League, mà còn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của Ronaldo trước thềm World Cup 2026.

Ở tuổi ngoài 40, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với 26 bàn cho Al Nassr và 5 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia mùa này. Tổng cộng, CR7 ghi 969 bàn thắng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo Sporting CP.

Dù không còn duy trì tốc độ và khả năng rê bóng như thời kỳ đỉnh cao, Ronaldo vẫn sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nhất là khả năng ghi bàn. Thống kê cho thấy anh đã ghi tới 111 bàn chỉ sau ba mùa giải gần nhất, con số đáng nể với bất kỳ cầu thủ nào, chưa nói đến một ngôi sao đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo và đồng đội có nhiều cơ hội vô địch mùa này. Ảnh: Reuters.

Không chỉ là chân sút chủ lực, Ronaldo còn đóng vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ ở cả cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ. Sự chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng của anh tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội.

Ronaldo cũng luôn bày tỏ khao khát góp mặt và tỏa sáng tại World Cup 2026, giải đấu mà anh chưa từng lên ngôi vô địch. Báo chí Bồ Đào Nha cho biết CR7 được ban huấn luyện Al Nassr chăm sóc kỹ lưỡng và tạo điều kiện nghỉ ngơi ở một số trận đấu trước đó tại AFC Champions League Two.

Với việc danh hiệu quốc nội gần như nằm trong tầm tay và Al Nassr tiến sâu tại đấu trường châu lục, Ronaldo đang có điều kiện lý tưởng để hướng đến mục tiêu lớn hơn: đạt trạng thái tốt nhất về tâm lý và thể trạng khi cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh phục World Cup 2026.

