Tỷ lệ thắng gây choáng của Man City

Lịch sử cho thấy Man City luôn có phong độ rất cao khi mùa giải bước vào thời điểm tháng 4.

Tối 19/4, Man City có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Arsenal trong cuộc đối đầu then chốt tại sân Etihad ở vòng 33 Premier League.

Theo thống kê, đây là tháng thi đấu ấn tượng nhất của Man City khi đạt trung bình 2,52 điểm mỗi trận và tỷ lệ chiến thắng vượt mốc 80%. Điều này phản ánh rõ thói quen tăng tốc mạnh mẽ của đội chủ sân Etihad khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Dữ liệu từ Opta càng củng cố vị thế của Man City. Nếu tính 10 vòng cuối ở Premier League trong những mùa giải gần đây, đội bóng áo xanh chỉ thua đúng 1 trong 43 trận, giành tới 32 chiến thắng và hòa 10 trận. "The Citizens" rõ ràng quá bản lĩnh và có khả năng duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong thời khắc then chốt.

Không ít lần trong quá khứ, chính chuỗi phong độ bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa giúp Man City vượt lên để đăng quang, dù gặp bất lợi trong cuộc đua. Kịch bản này đang có dấu hiệu lặp lại khi họ tiếp tục bám đuổi quyết liệt Arsenal, khi hiện chỉ còn kém 3 điểm và nắm trong tay 1 trận chưa đấu.

Với lịch thi đấu không quá khắc nghiệt cùng kinh nghiệm dày dạn trong những cuộc đua đường dài, Man City hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.