Phản ứng của Ronaldo khi fan gọi tên Messi

  • Thứ hai, 20/4/2026 16:00 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo cho thấy bản lĩnh thép khi dẫn dắt Al Nassr vào bán kết AFC Champions League Two, bất chấp những tiếng hô vang tên Lionel Messi từ khán đài đối thủ.

Trong chuyến làm khách trước Al Wasl tại sân Zabeel (Dubai) tối 19/4, siêu sao người Bồ Đào Nha sớm để lại dấu ấn. Ngay phút 11, anh băng vào dứt điểm chuẩn xác từ đường căng ngang của Boushal, mở tỷ số cho Al Nassr. Đây cũng là bàn thắng thứ 969 trong sự nghiệp, đưa anh tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn.

Dù thi đấu nổi bật, Ronaldo vẫn trở thành mục tiêu khiêu khích từ các CĐV chủ nhà với những tiếng hô "Messi, Messi" quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì phản ứng tiêu cực, chân sút 41 tuổi đáp trả đầy lạnh lùng. Anh đưa ngón tay lên môi yêu cầu im lặng, trước khi thực hiện động tác "calma", ra hiệu cho khán giả bình tĩnh. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trên sân, Al Nassr thể hiện sức mạnh vượt trội. Sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, Inigo Martinez nhân đôi cách biệt ở phút 24. Chỉ hai phút sau, Abdulelah Al-Amri nâng tỷ số lên 3-0, gần như đặt dấu chấm hết cho trận đấu. Đến phút 80, Sadio Mane ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục.

Trong khoảng thời gian góp mặt, CR7 có 24 lần chạm bóng và tung ra 3 cú dứt điểm, tiếp tục là trung tâm trong lối chơi tấn công của Al Nassr.

Với chiến thắng này, Al Nassr sẽ chạm trán Al Ahli SC của Qatar ở bán kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ đối đầu Gamba Osaka. Đại diện Nhật Bản là đội đầu tiên giành quyền vào chung kết tổng.

Hiểu Phong

