Khi cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu, một chương mới trong màn đọ sức giữa hai siêu sao có thể được viết tiếp.

'Cuộc chiến' mới của Messi và Ronaldo.

Hôm 16/4, Messi trở thành chủ sở hữu 100% của CLB UE Cornella, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha. Đây được xem là bước đi chiến lược của siêu sao người Argentina nhằm duy trì sự gắn bó với bóng đá trong vai trò mới.

Mục tiêu dài hạn của Messi là xây dựng Cornella thành một dự án phát triển bền vững, từng bước đưa đội bóng tiến lên các hạng đấu cao hơn, với tham vọng xa hơn là góp mặt tại La Liga.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng không đứng ngoài xu hướng đầu tư bóng đá. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện sở hữu 25% cổ phần của Almeria, đội bóng đang chinh chiến tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Điều này mở ra viễn cảnh về một cuộc đối đầu mới giữa hai huyền thoại, nhưng lần này là với tư cách của những ông chủ.

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau ở vai trò mới.

Dù vậy, khả năng Cornella và Almeria sớm chạm trán vẫn còn khá xa vời. Đội bóng của Messi sẽ phải trải qua hành trình thăng hạng đầy gian nan, từ giải hạng Ba lên góp mặt tại giải hạng Nhì, nơi Almeria đang thi đấu. Kịch bản hai đội gặp nhau tại La Liga càng đòi hỏi nhiều điều kiện hơn, bao gồm việc Almeria thăng hạng hoặc duy trì vị thế trong khi Cornella liên tục tiến bộ.

Một kịch bản khả thi hơn là hai đội chạm trán tại Copa del Rey. Giải đấu cúp quốc nội Tây Ban Nha luôn tạo điều kiện cho các đội bóng hạng thấp đối đầu với những CLB lớn hơn. Nếu Cornella giành quyền tham dự và lá thăm may rủi đưa họ chạm trán Almeria, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng gắn với Messi và Ronaldo.

Dù diễn ra ở bất kỳ giải đấu nào, sức hút từ hai cái tên Messi và Ronaldo vẫn đủ để khiến cả thế giới bóng đá dõi theo từng bước đi của các CLB kém tên tuổi tại Tây Ban Nha.

Con trai Ronaldo ghi 3 bàn tại giải U16 Saudi Arabia Cristiano Ronaldo Junior có cho mình cú hat-trick trong cuộc đối đầu giữa U16 Al Nassr với U16 Al Fayha tại giải U16 Saudi Arabia hôm 15/4.