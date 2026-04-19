Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr vào bán kết cúp châu Á

Đêm 19/4, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two.

Ronaldo tỏa sáng ở cúp châu Á.

Dù phải làm khách tại UAE, chất lượng đội hình vượt trội vẫn giúp Al Nassr giành chiến thắng đậm để ghi danh vào bán kết khu vực Tây Á. Ở mùa này, CLB thủ đô Riyadh có cơ hội giành cú đúp danh hiệu, khi họ vẫn đang dẫn đầu tại Saudi Pro League.

Phút 11, Ronaldo chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền từ đáy biên của đồng đội, trước khi tung cú dứt điểm một chạm chuẩn xác, khiến thủ môn đội chủ nhà đứng chôn chân. Siêu sao sinh năm 1985 có bàn thắng thứ 969 trong sự nghiệp, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất một bàn trong 650 trận đấu khác nhau.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Ronaldo giúp Al Nassr lái thế trận theo ý muốn. Phút 24 và 26, lần lượt Inigo Martinez và Al Amri gia tăng cách biệt cho đại diện Saudi Arabia bằng những pha không chiến chuẩn xác.

Sang hiệp hai, Al Nassr chơi ung dung, trong khi Al Wasl cũng không có dấu hiệu muốn vùng lên tìm bàn gỡ. Phút 80, Sadio Mane dễ dàng ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho đội khách.

Đối thủ của Al Nassr ở bán kết khu vực Tây Á sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Al Ahli (Qatar) và Al-Hussein (Jordan).

Ở nhánh đấu của các CLB Đông Á, Gamba Osaka thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ đến từ Thái Lan (Ratchaburi, Bangkok Utd) để sớm ghi danh vào trận chung kết tổng.

