24 giờ đổi đời của sao trẻ MU

Jim Thwaites có hành trình từ trận đấu ở giải trẻ đến ghế dự bị đội một chỉ trong chưa đầy một ngày, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tại Manchester United.

Jim Thwaites có trải nghiệm đáng nhớ cùng đội một MU. Ảnh: Instagram.

Manchester United vừa chứng kiến một câu chuyện đáng chú ý từ học viện khi tiền vệ trẻ Jim Thwaites bất ngờ được gọi lên đội một chỉ 22 giờ sau trận bán kết FA Youth Cup.

Tối hôm trước, cầu thủ 18 tuổi chơi trọn 120 phút trong chiến thắng 2-1 của đội U18 trước Crystal Palace tại Old Trafford. Ngay sau khi trận đấu khép lại, Thwaites nhận thông báo sẽ có tên trong danh sách hành quân đến Stamford Bridge dự trận gặp Chelsea ở Premier League vào ngày 19/4.

Trong cuộc chia sẻ đầu tiên với kênh truyền thông Manchester, tài năng trẻ này thừa nhận cảm xúc vỡ òa: "Tôi rất hạnh phúc. Tối hôm đó tôi chỉ nghĩ đến trận Youth Cup, rồi sau trận được báo tin có mặt ở đội một. Đó là cảm giác tuyệt vời".

Thwaites được bổ sung vào danh sách của HLV Michael Carrick sau khi Leny Yoro gặp vấn đề ở hông. Dù không ra sân, tiền vệ trẻ vẫn có trải nghiệm đáng nhớ trên ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Chelsea.

Nguồn tin nội bộ cho biết Thwaites gây ấn tượng mạnh trong đợt tập huấn gần đây của đội một tại Ireland. Carrick cũng đánh giá cao việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ tiếp xúc môi trường đỉnh cao để học hỏi cách chuẩn bị cho những trận cầu lớn.

Điểm mạnh lớn nhất của Thwaites là khả năng đá phạt và chơi đa năng ở hàng tiền vệ. Một cú sút phạt đẹp mắt trong trận derby U18 thắng Manchester City hồi tháng 2 từng khiến nhiều người liên tưởng đến David Beckham.

Nói về sự so sánh này, Thwaites giữ thái độ khiêm tốn: "Đó là lời khen rất lớn, nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào màn trình diễn của bản thân".

Trong bối cảnh Manchester United tiếp tục trẻ hóa lực lượng, sự xuất hiện của Thwaites cho thấy cánh cửa đội một vẫn rộng mở với những tài năng biết nắm bắt cơ hội.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

