Canh bạc chuyển nhượng giá 30 triệu euro của MU

MU quyết tâm nâng cấp tuyến giữa vào mùa hè 2026 bằng cách nhắm đến tiền vệ Teun Koopmeiners.

Koopmeiners là mục tiêu đáng để MU cân nhắc.

Theo TuttoSport, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng gửi đề nghị chính thức trị giá khoảng 30 triệu euro để thuyết phục Juventus nhả người.

"Bà đầm già" tỏ ra khá cởi mở trong việc chia tay tiền vệ 28 tuổi, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2029. Sau khi gia nhập từ Atalanta năm 2024, Koopmeiners chưa đáp ứng được kỳ vọng, thể hiện phong độ thiếu ổn định và chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong lối chơi của đội bóng thành Turin.

Trong bối cảnh tái thiết lực lượng, Juventus sẵn sàng bật đèn xanh để thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Koopmeiners được xem là phương án có thể hy sinh nhằm giải phóng quỹ lương và tạo khoảng trống cho những nhân tố mới.

Về phía MU, dù cầu thủ người Hà Lan chưa đạt phong độ cao nhất, ban huấn luyện vẫn tin tưởng vào tiềm năng và kinh nghiệm của anh. Khả năng điều tiết trận đấu, sút xa và chơi đa năng ở tuyến giữa là những yếu tố khiến "Quỷ đỏ" coi đây là giải pháp bổ sung chiều sâu đội hình với chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, đội bóng Anh không phải là cái tên duy nhất theo đuổi Koopmeiners. Galatasaray cũng nhập cuộc và sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt. Sự xuất hiện của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ khiến cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này trở nên khó lường, buộc MU phải hành động nhanh chóng nếu không muốn đánh mất lợi thế.

Trong bối cảnh cần làm mới tuyến giữa, đây được xem là canh bạc của MU. Koopmeiners có thể trở thành mảnh ghép quan trọng, mang đến thêm phương án chiến thuật và chiều sâu cần thiết nếu MU trở lại đấu trường Champions League.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD