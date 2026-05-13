Huyền thoại Real công khai phản đối Mourinho

Huyền thoại Iker Casillas không muốn Jose Mourinho trở lại Real Madrid giữa lúc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng.

Mourinho đang tiến gần đến việc trở lại Real.

Iker Casillas lần đầu công khai phản đối khả năng Jose Mourinho tái xuất sân Santiago Bernabeu, dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang là ứng viên số một cho ghế nóng Real Madrid mùa tới.

"Tôi không có vấn đề gì với Mourinho. Ông ấy là một HLV tuyệt vời. Nhưng tôi không muốn ông ấy dẫn dắt Real Madrid. Theo tôi, có những người phù hợp hơn cho CLB này", Casillas viết trên mạng xã hội.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, giành một La Liga và một Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông rời Bernabeu trong bầu không khí căng thẳng sau hàng loạt xung đột với các trụ cột như Casillas hay Sergio Ramos.

Không chỉ vậy, Mourinho cũng được cho là không thể hàn gắn mối quan hệ giữa hai nhóm cầu thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong giai đoạn nắm quyền.

Dù vậy, theo truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez xem Mourinho là giải pháp phù hợp để tái thiết phòng thay đồ Real Madrid sau mùa giải hỗn loạn.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua năm thứ hai liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường. Nội bộ CLB gần đây liên tục xuất hiện mâu thuẫn, từ vụ ẩu đả giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde cho tới những tranh cãi quanh thái độ của Kylian Mbappe.

Trong buổi họp báo khẩn đêm 12/5, Perez từ chối trả lời trực tiếp về Mourinho nhưng khẳng định sẽ “bảo vệ lợi ích Real Madrid bằng mọi giá”. Ông đồng thời phản pháo các tin đồn liên quan tới sức khỏe bản thân và xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử chức chủ tịch CLB.

Theo nhiều nguồn tin, Real Madrid sẵn sàng chi khoảng 2,6 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Mourinho với Benfica ngay sau khi mùa giải kết thúc.

