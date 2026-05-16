Hai đội đầu tiên vào bán kết U17 châu Á

Rạng sáng 16/5, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản cùng giành quyền vào bán kết U17 châu Á.

U17 Trung Quốc xuất sắc vượt qua chủ nhà.

U17 Trung Quốc tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý khi đánh bại chủ nhà U17 Saudi Arabia 3-1. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, đội bóng trẻ xứ tỷ dân trở lại vòng bán kết của giải đấu.

Trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City chứng kiến U17 Saudi Arabia nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ở phút 21 sau pha dứt điểm cận thành của Faisal Bayomi. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. U17 Trung Quốc, với lối chơi đơn giản nhưng giàu tốc độ, nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ của Xiang ở phút 27 sau pha phối hợp bên cánh phải.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co bị phá vỡ ở phút 59 khi Songyuan tận dụng tình huống tạt bóng chính xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho Trung Quốc. Dù Saudi Arabia nỗ lực tìm bàn gỡ và có một số cơ hội rõ ràng, sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến họ phải trả giá. Đến phút bù giờ thứ hai, He Sifan hoàn tất pha solo ấn tượng, ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc.

U17 Nhật Bản thị uy sức mạnh.

Trong khi đó, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U17 Tajikistan 5-0. Ngay từ đầu, đội bóng áo xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo áp lực liên tục.

Maki Kitahara mở tỷ số trước giờ nghỉ, trước khi chính anh tiếp tục lập công ngay đầu hiệp hai. Tình hình càng trở nên tồi tệ cho Tajikistan khi họ chỉ còn chơi với 10 người sau một thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế, Nhật Bản ghi thêm 3 bàn do công Saito, Satomi và Kataki, khép lại chiến thắng hủy diệt.

Với kết quả này, U17 Nhật Bản tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thứ 5 trong lịch sử, trong khi U17 Trung Quốc lần đầu trở lại bán kết kể từ năm 2004. Đáng chú ý, đối thủ của U17 Trung Quốc sẽ được xác định sau khi U17 Việt Nam gặp U17 Australia vào lúc 0h ngày 17/5.