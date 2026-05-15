Gương mặt gây tranh cãi của thủ môn U17

Gelson Dala trở thành tâm điểm tranh cãi tại U17 châu Phi khi hàng trăm CĐV đặt dấu hỏi về tuổi thật của thủ môn tuyển Angola.

Gelson Dala gây tranh cãi với khuôn mặt già trước tuổi.

VCK U17 châu Phi 2026 bất ngờ nóng lên bởi một câu chuyện liên quan đến gian lận tuổi.

Tâm điểm lần này là Gelson Dala, thủ môn tuyển U17 Angola, người đang hứng chịu làn sóng nghi ngờ dữ dội từ cộng đồng mạng về độ tuổi thật.

Sau trận hòa 0-0 trước Mali, Gelson Dala được trao danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về màn trình diễn trên sân, mạng xã hội lại bùng nổ với những tranh cãi xoay quanh ngoại hình của thủ môn này.

Bài đăng của CAF Online trên nền tảng X nhanh chóng thu hút hơn 500 bình luận. Phần lớn người hâm mộ cho rằng Dala không giống một cầu thủ mới 16 tuổi.

Nhiều tài khoản thậm chí dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích công tác kiểm tra tuổi của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF).

Một CĐV viết: “Đây là nỗi xấu hổ của bóng đá châu Phi”. Người khác mỉa mai rằng Dala “không dưới 25 tuổi”, thậm chí có người khẳng định thủ môn này “ít nhất cũng phải 31 tuổi”.

Không ít bình luận còn chế giễu ngoại hình của Dala. Một tài khoản cho rằng nếu phóng to ảnh có thể nhìn thấy “tóc bạc”, trong khi nhiều người đặt câu hỏi vì sao những trường hợp như vậy vẫn xuất hiện ở giải U17.

Theo hồ sơ trên Transfermarkt, Gelson Dala sinh ngày 22/9/2009. Hiện phía CAF chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan tới tranh cãi này.

Thực tế, nghi vấn gian tuổi không phải câu chuyện xa lạ với bóng đá châu Phi. Năm 2024, Liên đoàn bóng đá Cameroon từng đình chỉ 62 cầu thủ vì khai gian tuổi. Trước đó, CHDC Congo cũng loại hàng chục cầu thủ sau khi kiểm tra cộng hưởng từ không đạt yêu cầu.

Vụ việc của Gelson Dala vì thế tiếp tục khiến vấn đề xác minh tuổi tác ở bóng đá trẻ châu Phi trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn.

