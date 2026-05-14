Mỹ ra quyết định mới cho World Cup

Người hâm mộ đến từ 5 quốc gia châu Phi sẽ không còn phải đặt cọc tới 15.000 USD để nhập cảnh Mỹ dự World Cup 2026.

Chính quyền của Tổng thống Trump nới lỏng luật visa cho khán giả xem World Cup.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng quy định ký quỹ visa đối với cổ động viên đến từ Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia, những đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026.

Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì nhiều chính sách nhập cư nghiêm ngặt trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng yêu cầu đặt cọc từ 5.000 đến 15.000 USD đối với công dân của 50 quốc gia có tỷ lệ ở lại quá hạn visa cao hoặc tồn tại vấn đề an ninh.

Quy định này từng khiến nhiều CĐV châu Phi lo ngại về khả năng sang Mỹ theo dõi World Cup.

Tuy nhiên, những người sở hữu vé World Cup hợp lệ và tham gia hệ thống FIFA Pass hiện sẽ được miễn yêu cầu ký quỹ.

Bà Mora Namdar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách lãnh sự, khẳng định Washington muốn tổ chức “kỳ World Cup lớn nhất và tuyệt vời nhất lịch sử”.

Quyết định này được xem là bước nhượng bộ hiếm hoi của chính quyền Trump trong vấn đề nhập cư. Trước đó, cầu thủ, HLV và thành viên các đội tuyển đã được ưu tiên cấp visa, nhưng người hâm mộ vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định kiểm soát.

Dù vậy, nhiều rào cản khác vẫn tồn tại. Công dân Iran và Haiti hiện vẫn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, ngoại trừ thành viên đội tuyển. Người dân Senegal và Bờ Biển Ngà cũng tiếp tục chịu một số hạn chế theo chính sách kiểm soát biên giới mới.

Theo ESPN, FIFA đã vận động Mỹ miễn quy định ký quỹ trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy một tháng khởi tranh, áp lực từ các nhà tài trợ, tổ chức nhân quyền và ngành du lịch buộc giới chức Mỹ phải tìm giải pháp để tránh hình ảnh giải đấu bị phủ bóng bởi các vấn đề nhập cư.

