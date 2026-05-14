Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mỹ ra quyết định mới cho World Cup

  • Thứ năm, 14/5/2026 09:40 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Người hâm mộ đến từ 5 quốc gia châu Phi sẽ không còn phải đặt cọc tới 15.000 USD để nhập cảnh Mỹ dự World Cup 2026.

Chính quyền của Tổng thống Trump nới lỏng luật visa cho khán giả xem World Cup.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng quy định ký quỹ visa đối với cổ động viên đến từ Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia, những đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026.

Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì nhiều chính sách nhập cư nghiêm ngặt trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng yêu cầu đặt cọc từ 5.000 đến 15.000 USD đối với công dân của 50 quốc gia có tỷ lệ ở lại quá hạn visa cao hoặc tồn tại vấn đề an ninh.

Quy định này từng khiến nhiều CĐV châu Phi lo ngại về khả năng sang Mỹ theo dõi World Cup.

Tuy nhiên, những người sở hữu vé World Cup hợp lệ và tham gia hệ thống FIFA Pass hiện sẽ được miễn yêu cầu ký quỹ.

Bà Mora Namdar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách lãnh sự, khẳng định Washington muốn tổ chức “kỳ World Cup lớn nhất và tuyệt vời nhất lịch sử”.

Quyết định này được xem là bước nhượng bộ hiếm hoi của chính quyền Trump trong vấn đề nhập cư. Trước đó, cầu thủ, HLV và thành viên các đội tuyển đã được ưu tiên cấp visa, nhưng người hâm mộ vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định kiểm soát.

Dù vậy, nhiều rào cản khác vẫn tồn tại. Công dân Iran và Haiti hiện vẫn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, ngoại trừ thành viên đội tuyển. Người dân Senegal và Bờ Biển Ngà cũng tiếp tục chịu một số hạn chế theo chính sách kiểm soát biên giới mới.

Theo ESPN, FIFA đã vận động Mỹ miễn quy định ký quỹ trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy một tháng khởi tranh, áp lực từ các nhà tài trợ, tổ chức nhân quyền và ngành du lịch buộc giới chức Mỹ phải tìm giải pháp để tránh hình ảnh giải đấu bị phủ bóng bởi các vấn đề nhập cư.

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á và tấm vé dự World Cup U17 diễn ra tại Qatar.

15 giờ trước

Áo World Cup 2026 bị chê đắt và xấu

FIFA vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tung ra bộ sưu tập áo dành cho các thành phố chủ nhà World Cup 2026 với mức giá khó tin.

24:1451 hôm qua

World Cup 2026 khép lại với Suarez

Tiền đạo Luis Suarez vắng mặt trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ do HLV Marcelo Bielsa triệu tập lên tuyển Uruguay chuẩn bị cho World Cup 2026.

31:1851 hôm qua

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Donald Trump Mỹ Visa luật World Cup 2026 châu Phi Algeria Cabo Verde Bờ Biển Ngà Senegal Tunisia

    Đọc tiếp

    U17 Viet Nam tao thanh tich moi tai giai chau A hinh anh

    U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

    2 giờ trước 15:45 14/5/2026

    0

    U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý