Áo World Cup 2026 bị chê đắt và xấu

  • Thứ tư, 13/5/2026 17:14 (GMT+7)
FIFA vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tung ra bộ sưu tập áo dành cho các thành phố chủ nhà World Cup 2026 với mức giá khó tin.

Mức giá gây choáng của các mẫu áo quảng bá cho World Cup 2026.

Theo thông tin từ cửa hàng chính thức của FIFA, mỗi mẫu áo phiên bản giới hạn có giá lên tới 375 USD. Đây là con số gây choáng bởi cao gấp hơn nhiều lần áo đấu fan phiên bản chính hãng của các ĐTQG. Chẳng hạn chiếc áo đấu sân khách của Argentina rơi vào khoảng 110 USD.

Bộ sưu tập được quảng bá là dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ các thành phố đăng cai World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, FIFA giới thiệu thiết kế đại diện cho các thành phố gồm New York/New Jersey, Kansas City, Seattle và Boston với phong cách đồ họa nghệ thuật nhiều màu sắc.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng lại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng. Trên nhiều diễn đàn bóng đá quốc tế, không ít CĐV chê bai thiết kế của các mẫu áo là rối mắt, thiếu điểm nhấn và không mang cảm giác cao cấp tương xứng với mức giá gần 400 USD.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh giá vé, chi phí du lịch và các sản phẩm liên quan tới World Cup 2026 đều được dự báo tăng mạnh.

World Cup 2026 sẽ là kỳ cúp thế giới đầu tiên có 48 đội tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên trước cả khi trái bóng lăn, FIFA phải đối mặt với những phản ứng không mấy tích cực từ người hâm mộ xoay quanh câu chuyện kinh doanh và thương mại hóa giải đấu.

Tiền đạo Luis Suarez vắng mặt trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ do HLV Marcelo Bielsa triệu tập lên tuyển Uruguay chuẩn bị cho World Cup 2026.

Minh Nghi

    Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á và tấm vé dự World Cup U17 diễn ra tại Qatar.

