World Cup 2026 khép lại với Suarez

Tiền đạo Luis Suarez vắng mặt trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ do HLV Marcelo Bielsa triệu tập lên tuyển Uruguay chuẩn bị cho World Cup 2026.

Thông tin do nhà báo Rodrigo Vazquez tiết lộ gây bất ngờ lớn với người hâm mộ bóng đá Nam Mỹ. Dù bước sang tuổi 39, Suarez vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quê hương. Chân sút kỳ cựu nhấn mạnh anh không bao giờ từ chối lời triệu tập nếu đội tuyển cần, đặc biệt là ở sân chơi World Cup.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Suarez và Bielsa được cho là rạn nứt sau Copa America 2024. Khi đó, cựu tiền đạo của Barcelona công khai chỉ trích chiến lược gia người Argentina về cách quản lý đội bóng cũng như màn trình diễn của tuyển Uruguay.

Sau này, dù Suarez thừa nhận phát biểu không đúng thời điểm và gửi lời xin lỗi HLV Bielsa, những căng thẳng giữa đôi bên dường như để lại ảnh hưởng đáng kể.

Bản thân Suarez từng thừa nhận anh chủ động rút lui khỏi đội tuyển trong 2 năm qua để nhường cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển. Dù vậy, việc không có tên trong danh sách sơ bộ World Cup vẫn khiến nhiều người tiếc nuối, bởi đây có thể là lần cuối cùng chân sút huyền thoại này khoác áo tuyển quốc gia.

Tại World Cup 2026, Uruguay nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Saudi Arabia và Cape Verde. Đội bóng Nam Mỹ đặt kỳ vọng vào những ngôi sao như Federico Valverde, Ronald Araujo và Darwin Nunez trong hành trình chinh phục giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

