4 đội vào bán kết U17 châu Á

  • Chủ nhật, 17/5/2026 05:38 (GMT+7)
U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan, U17 Trung Quốc và U17 Australia thi đấu xuất sắc để giành vé vào bán kết U17 châu Á 2026.

U17 Australia vào bán kết sau khi thắng U17 Việt Nam.

Ở trận tứ kết đầu tiên, U17 Nhật Bản phô diễn sức mạnh khi nghiền nát U17 Tajikistan 5-0. Đại diện Đông Á kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng lối chơi pressing hiện đại cùng khả năng phối hợp tốc độ cao.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 3-1. Bị dẫn trước từ sớm, đội bóng Đông Á nhanh chóng đáp trả bằng pha lập công của Wan Xiang. Sang hiệp hai, Zhao Songyuan giúp Trung Quốc vượt lên trước khi He Sifan dập tắt hy vọng của chủ nhà bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút bù giờ.

Màn so tài giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc diễn ra cực kỳ kịch tính. Đại diện Trung Á 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Ravshanbekov nhưng vẫn bị gỡ hòa 2-2 ở phút 88 sau siêu phẩm của An Sun-hyun. Trên loạt luân lưu, thủ môn Mehrojbek Sirojiddinov tỏa sáng với pha cản phá quyết định, giúp Uzbekistan thắng 5-3.

Ở trận đấu cuối cùng, U17 Australia cho thấy sự vượt trội về thể hình và thể lực khi đánh bại U17 Việt Nam 3-0. Oliver O'Carroll mở tỷ số cuối hiệp một trước khi Hassarati và Akeem Gerald lần lượt lập công trong hiệp hai.

Tại bán kết, U17 Nhật Bản gặp U17 Uzbekistan vào lúc 22h ngày 19/5, còn U17 Trung Quốc đối đầu U17 Australia lúc 1h30 ngày 20/5.

Trong khi đó, 4 đội bị loại ở tứ kết vẫn có vé dự U17 World Cup 2026.

