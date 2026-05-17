Chelsea và cái dớp tại Wembley

Thất bại 0-1 trước Manchester City tại chung kết cup FA tối 16/5 là lần thứ 7 liên tiếp ''The Blues'' trắng tay mỗi khi thi đấu tại Wembley.

Chelsea mùa 2025/26 thật sự đang làm khán giả quá thất vọng.

Thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup 2026 nối dài chuỗi ám ảnh của Chelsea tại Wembley với 7 trận toàn thua trong các trận tranh danh hiệu gần nhất.

Chelsea từng là biểu tượng của bản lĩnh ở các trận cầu lớn dưới thời Roman Abramovich. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, Wembley dường như trở thành vùng đất dữ với đội bóng thành London. Thất bại trước Manchester City trong trận chung kết FA Cup 2026 tiếp tục kéo dài cơn ác mộng chưa có hồi kết của “The Blues”.

Chuỗi thất bại bắt đầu từ chung kết Carabao Cup 2019, khi Chelsea gục ngã trước Manchester City sau loạt luân lưu đầy tranh cãi. Một năm sau, họ tiếp tục để Arsenal đánh bại ở chung kết FA Cup 2020.

Đến năm 2021, Leicester City khiến Chelsea ôm hận với siêu phẩm của Youri Tielemans ở chung kết FA Cup. Năm 2022 còn đau đớn hơn khi “The Blues” liên tiếp thua Liverpool ở cả chung kết Carabao Cup lẫn FA Cup, đều sau những loạt sút luân lưu căng thẳng.

Hai năm sau, lịch sử lặp lại. Chelsea thêm một lần thất thủ trước Liverpool ở chung kết Carabao Cup 2024, trước khi tiếp tục ngã gục trước Manchester City tại FA Cup 2026.

Điều khiến người hâm mộ Chelsea thất vọng không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cảm giác đội bóng luôn thiếu bản lĩnh ở khoảnh khắc quyết định. Dù thay đổi HLV, cải tổ đội hình hay mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn chưa thể tìm lại ADN chiến thắng từng giúp họ thống trị bóng đá Anh và châu Âu.

Sau thất bại trước Manchester City tối 16/5, Chelsea chính thức trắng tay tại mọi đấu trường. Họ đang xếp thứ 9 tại Premier League 2025/26 và thậm chí đang đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại đấu trường Châu Âu mùa giải sang năm. Đây có thể xem là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất của đội bóng.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.