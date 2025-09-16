96 cơ thủ tranh tài tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025

Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) diễn ra tại Việt Nam sẽ quy tụ 96 cơ thủ xuất sắc trên thế giới tranh tài.

Họp báo công bố Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 sáng 16/9. Ảnh: BTC.

Sáng 16/9, họp báo công bố Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Giải đấu năm nay quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong làng billiards thế giới như Carlo Biado (đương kim vô địch thế giới 9 bi và 10 bi), Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung hay Eklent Kaci... Đây là cơ hội hiếm có để người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp theo dõi những màn so tài đỉnh cao ngay trên sân nhà.

Việt Nam cũng có đại diện góp mặt chính thức tại vòng chung kết. Cơ thủ số một trong nước Dương Quốc Hoàng và đồng đội Phạm Phương Nam nhận suất đặc cách để tham dự.

Chia sẻ tại họp báo, Dương Quốc Hoàng bày tỏ sự hào hứng: “Thật tuyệt vời khi giải vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử, tôi tin khán giả sẽ được trải nghiệm bầu không khí thể thao đỉnh cao. Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm động lực cho các cơ thủ trẻ Việt Nam theo đuổi con đường chuyên nghiệp”.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 28/9. Giải quy tụ 96 cơ thủ, gồm 32 người trong Top WPA thế giới, 46 cơ thủ do các liên đoàn phân bổ, 16 người vượt qua vòng loại và 2 suất đặc cách. Ở giai đoạn đầu, giải áp dụng thể thức loại kép. Từ vòng 32 tay cơ mạnh nhất, thể thức chuyển sang đấu loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đứng vào hàng ngũ các quốc gia chủ nhà của giải vô địch thế giới billiards pool, sau Mỹ và Philippines - hai cường quốc của môn này. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ giúp nâng tầm hình ảnh billiards Việt Nam mà còn đưa TP.HCM trở thành điểm đến mới trên bản đồ billiards thế giới.

Với quy mô lớn, sự góp mặt của các cơ thủ hàng đầu thế giới cùng sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín, giải đấu năm nay được coi là “lễ hội billiards” giàu cảm xúc và là bước đệm quan trọng để thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.