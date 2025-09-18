China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc

Bàn thắng quý như vàng của China ở phút 72 giúp CAHN giành 1 điểm trong chuyến làm khách trước Beijing Guoan ở trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.

CAHN giành 1 điểm quý giá trước Beijing Guoan

Được tung vào sân sau khi đội bóng nhận bàn thua thứ hai ở phút 65, China chỉ cần một cú sút để ghi dấu ấn. Từ tình huống phối hợp có phần lóng ngóng trong vòng cấm, tiền đạo của CAHN tung cú dứt điểm bằng lòng chân phải. Bóng đi không mạnh nhưng đủ hiểm để đánh bại thủ môn của Beijing Guoan, gỡ hòa 2-2 cho đại diện Việt Nam.

Pha lập công này được coi như màn “chuộc lỗi” cho Nguyễn Filip. Trước đó, khi tỷ số đang là 1-1, thủ môn Việt kiều mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh chuyền bóng vào trung lộ đúng tầm di chuyển của Zhang Yuan, tạo cơ hội để cầu thủ này cướp bóng rồi sút xa nâng tỉ số lên 2-1. Dù bóng đi sệt và không quá mạnh, Filip vẫn không kịp cản phá vì đã lỡ đà.

Thực tế, CAHN nhập cuộc khá ấn tượng. Ngay từ đầu, các học trò của HLV Polking chọn lối chơi chủ động, sẵn sàng tranh chấp và kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Sự tự tin giúp họ có bàn mở tỷ số ngay phút 15 do công của Vitao. Tuy nhiên, lợi thế không kéo dài khi để đối phương ghi liên tiếp hai bàn thắng trong nửa đầu hiệp 2.

Đây cũng là trận đấu mà CAHN dồn ép đối thủ với tốc độ cao. Các chân sút áo đỏ tạo ra ít nhất 5 cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng. Phải đến khi China tỏa sáng, đội khách mới tìm được bàn gỡ quý giá.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E, việc giành điểm trên sân khách là kết quả tích cực, tạo sự tự tin cho CAHN trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two.