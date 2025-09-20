Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), ông Lê Trí Trường lên tiếng việc Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33.

Theo lãnh đạo của VFV, Bích Tuyền có tên trong danh sách sơ bộ dự SEA Games 33. Ảnh: FBNN.

Ông Lê Trí Trường khẳng định với Tri Thức - Znews: “Bích Tuyền có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ mà VFV gửi lên Cục Thể dục Thể thao hồi tháng 6. Tuy nhiên, danh sách cuối cùng gửi cho ban tổ chức SEA Games là ở Cục Thể dục Thể thao”.

Trước đó, Thailand News Agency và một số hãng thông tấn của Thái Lan dẫn thông tin từ ban tổ chức SEA Games 33 cho rằng VFV không nộp hồ sơ đăng ký cho chủ công 25 tuổi. Hạn chót để hoàn tất thủ tục đăng ký vận động viên là ngày 15/9.

Hồi tháng 8, trước những quy định mới của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB), Bích Tuyền xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới. Trên trang cá nhân, cô giải thích quyết định xuất phát từ việc “cảm thấy những quy định của FIVB chưa minh bạch” và muốn “bảo vệ bản thân”.

Cũng theo truyền thông Thái Lan, khoảng một tháng trước, ban tổ chức SEA Games 33 hé lộ khả năng tiến hành kiểm tra giới tính ở một số môn thi đấu có tính cạnh tranh cao như võ thuật, bóng chuyền, bóng đá và đặc biệt là điền kinh. Tuy nhiên, đến nay quy định cụ thể chưa được công bố.

Hôm 11/9, VFV xác nhận bổ sung quy định kiểm tra giới tính từ năm 2026. Đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng cần thiết để bảo vệ tính công bằng và uy tín khi tham dự các giải quốc tế. Với đội tuyển nữ quốc gia, trong trường hợp có nghi vấn, việc kiểm tra sẽ được thực hiện để tránh sự cố đáng tiếc.