Bích Tuyền lên tiếng

Tối 19/8 (giờ Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Tuyền giải thích quyết định rút khỏi đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm Giải vô địch thế giới 2025.

Bích Tuyền cho rằng những quy định mới của FIVB thiếu công bằng và minh bạch.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Bích Tuyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì luôn được đồng hành, cổ vũ và nhắc lại chiến thắng lịch sử của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V.League vừa qua như cột mốc khó quên trong sự nghiệp.

Cô cho biết việc không dự giải thế giới không xuất phát từ chuyện thiếu khát vọng hay động lực thi đấu, mà chủ yếu liên quan đến những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên.

Theo Bích Tuyền, những quy định mới chưa thực sự minh bạch, thiếu đi sự công bằng và có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các VĐV. Với cô, thể thao không chỉ là cạnh tranh mà còn phải đặt sự tôn trọng và bình đẳng lên hàng đầu.

"Tôi muốn bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân cũng như tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng được cân nhắc kỹ và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam", Bích Tuyền nhấn mạnh.

Dù vắng mặt, nữ chủ công khẳng định sẽ tiếp tục tập luyện, duy trì phong độ để sẵn sàng trở lại trong tương lai. Đồng thời, cô bày tỏ niềm tin rằng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và tiếp tục mang về những thành công mới tại giải thế giới lần này.

"Xin cảm ơn mọi người. Tôi mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của tôi ở chặng đường phía trước", Bích Tuyền kết lại.

Vì sự rút lui bất ngờ của Bích Tuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không thể bổ sung thêm nhân sự tại Giải vô địch thế giới 2025.