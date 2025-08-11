Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thanh Thúy vào top 20 VĐV bóng chuyền hay nhất thế giới

  • Thứ hai, 11/8/2025 13:45 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Trang Volleybox xếp Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Vi Thị Như Quỳnh trong top 100 VĐV nữ bóng chuyền hay nhất thế giới năm 2025.

Thanh Thuy vao top 20 anh 1

4 nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam có thứ hạng cao nhất năm 2025.

Vị trí của Thanh Thúy, Khánh Đang, Bích Tuyền và Như Quỳnh trên BXH thế giới của Volleybox lần lượt là 14, 27, 85 và 86.

Đáng chú ý, Thanh Thúy có thứ hạng cao thứ nhì khu vực châu Á, sau tay đập Wu Mengjie (Trung Quốc) và đứng thứ 4 thế giới tính riêng ở vị trí chủ công. Cũng ở vị trí này, Như Quỳnh xếp thứ 29 thế giới.

Khánh Đang là libero có thứ hạng cao nhất châu Á. Cô xếp thứ 3 thế giới, sau Monica De Gennaro (Italy) và Leticia Moura (Brazil). Tương tự, Bích Tuyền là đối chuyền số 1 châu Á, đồng thời xếp thứ 16 thế giới.

Volleybox là trang thông tin bóng chuyền uy tín và nổi tiếng thế giới. Hệ thống điểm số của trang này phản ánh đóng góp của VĐV cho đội bóng lẫn tầm ảnh hưởng trên đấu trường quốc tế.

Vị thế của các tay vợt nữ Việt Nam được nâng cao sau loạt thành tích ấn tượng thời gian qua. Gần nhất, các cô gái Việt Nam xuất sắc đả bại Thái Lan 3-2 sau 5 set tại chặng 2 SEA V.League 2025 để vô địch giải đấu tối 10/8.

Lần đầu tiên bóng chuyền nữ việt Nam vượt qua đội tuyển số một Đông Nam Á Thái Lan ở một giải đấu chính thức. Đó là khoảnh khắc mở ra hy vọng về chiến tích lớn hơn cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.

Bằng chứng là bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu thắng Thái Lan để giành huy chương vàng SEA Games 33 vào tháng 12/2025. Trong năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự World Cup bóng chuyền tại Thái Lan (22/8 - 7/9), AVC Challenge Cup (8/6 - 15/6), VTV Cup (28/6 - 5/7) và SEA Games 33 (7/12 - 19/12).

Minh Nghi

