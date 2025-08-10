Quật ngã Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League

Tối 10/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo kỳ tích khi hạ Thái Lan 3-2 sau 5 set tại chặng 2 SEA V.League 2025 để lần đầu vô địch giải đấu.

Các cô gái Việt Nam thắng ngược kịch tính trước Thái Lan.

Lợi thế sân nhà không giúp các cô gái Việt Nam nhập cuộc suôn sẻ. Trước lối chơi tốc độ và dày dạn kinh nghiệm của Thái Lan, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt để thua liên tiếp hai set đầu với tỷ số 17-25 và 24-26.

Bước ngoặt đến ở set 3 khi HLV Tuấn Kiệt quyết định tung chủ công Trần Thị Như Quỳnh vào sân. Sự xông xáo và khả năng tấn công mạnh mẽ của cô tiếp thêm năng lượng cho toàn đội. Tinh thần được cởi bỏ, các mũi tấn công Việt Nam liên tục ghi điểm, giành chiến thắng 25-17 ở set 3, rồi tiếp tục duy trì phong độ để thắng 25-22 ở set 4, kéo trận đấu vào set quyết định.

Set 5 trở thành cuộc rượt đuổi căng thẳng đến từng điểm số. Cả hai đội thay nhau dẫn trước, khán đài gần như nổ tung mỗi khi các cô gái áo đỏ ghi điểm. Đúng thời khắc quyết định, "máy ghi điểm" Trần Thị Bích Tuyền tung cú đập sấm sét, đưa bóng cắm thẳng xuống sân đối phương, ấn định tỷ số 16-14 và chiến thắng chung cuộc 3-2 cho tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam đăng quang chặng 2 SEA V.League 2025 mà còn mang ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên bóng chuyền nữ việt Nam vượt qua đội tuyển số một Đông Nam Á Thái Lan ở một giải đấu chính thức.

Kết thúc trận, khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình vỡ òa, còn các học trò của HLV Tuấn Kiệt ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc mở ra hy vọng về những chiến tích lớn hơn cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.