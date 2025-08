'Hoa khôi bóng chuyền' rạng rỡ trước ngày lâm bồn

Cựu chuyền hai tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa chia sẻ loạt ảnh đầy cảm xúc khi mang thai, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Diện váy bầu thanh lịch tông kem nâu, Thu Hoài tựa như một nàng thơ trước ngày lâm bồn.

"Mẹ và em bé", cô viết trên trang cá nhân, đính kèm biểu tượng chú rắn nhỏ, như lời nhắn gửi tới thiên thần sắp chào đời trong năm Ất Tỵ.

Sau đám cưới ấm cúng hồi tháng 11/2024, cuộc sống của Thu Hoài bước sang trang mới đầy hạnh phúc. Chồng cô là cán bộ nhà nước và là một huấn luyện viên pickleball, hiện công tác tại Thái Bình. Đây cũng cũng là nơi hai người gặp nhau trong một hoạt động tình nguyện rồi nên duyên vợ chồng. Mối tình nhẹ nhàng, được kết trái bằng màn cầu hôn ngọt ngào, rồi đám cưới ấm áp được bạn bè, đồng nghiệp chúc phúc.

Trước khi tạm gác đam mê trên sân đấu để tập trung cho gia đình, Thu Hoài từng là trụ cột của CLB Ngân hàng Công Thương và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô ghi dấu với danh hiệu chuyền hai hay nhất giải trẻ Đông Nam Á 2016 và tấm HCB SEA Games 31.

Ngoài thể thao, Thu Hoài còn có sự nghiệp học vấn ấn tượng khi là cử nhân Đại học Kinh tế. Cựu VĐV sinh năm 1998 nói tiếng Anh thành thạo, chơi piano và đang điều hành trung tâm tiếng Anh của riêng mình. Ở tuổi 27, cô trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại, tài năng và hạnh phúc trọn vẹn.

