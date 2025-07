Shanghai Future Stars 2025: Việt Nam thất bại ở trận tranh hạng 3

Dù được kỳ vọng sẽ có trận đấu ngang ngửa với đối thủ trẻ đến từ Trung Quốc, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lại gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức chiến thuật.

U21 Thượng Hải sở hữu lối chơi tốc độ, hàng chắn kín kẽ cùng khả năng ghi điểm hiệu quả ở cả hai biên, khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, các tay đập Việt Nam liên tục mắc lỗi trong khâu bước một và di chuyển, để lộ nhiều khoảng trống tạo điều kiện cho đối phương ghi điểm dễ dàng.

Ở set đầu tiên, Bích Thủy và các đồng đội để thua nhanh với tỷ số 17-25. Sang hai set sau, đội tuyển chơi khởi sắc hơn, thế trận giằng co được duy trì đến cuối ván nhưng bản lĩnh của U21 Thượng Hải đã giúp họ giành chiến thắng với cùng tỷ số 25-23, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0.

Với kết quả này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại giải. Dù chưa thể giành huy chương, đây vẫn là bước tiến so với mùa giải năm ngoái khi đội chỉ đứng thứ 5 chung cuộc.

Shanghai Future Stars 2025 là sân chơi bổ ích để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Kết quả này cũng giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hơi hơn như Cúp châu Á 2025 và SEA Games 33.

