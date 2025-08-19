Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới không có Bích Tuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới, nhưng đáng tiếc thiếu vắng tay đập số một Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bích Tuyền không cùng tuyển Việt Nam dự giải thế giới.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận vì lý do cá nhân, Bích Tuyền xin không đồng hành cùng đội trong hành trình tại Phuket (Thái Lan) từ ngày 22/8 đến 7/9. VFV nhấn mạnh tôn trọng quyết định này và khẳng định cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở để cô trở lại cống hiến.

Trong danh sách 13 VĐV chính thức dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh… Dù thiếu vắng Bích Tuyền - cây ghi điểm chủ lực, tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu thi đấu với tinh thần cao nhất.

Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Tại giải năm nay, đội nằm ở bảng G cùng các đối thủ rất mạnh là Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11) và Kenya (hạng 23). Theo lịch, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ba Lan (23/8), Đức (25/8) và Kenya (27/8).

Ban huấn luyện xác định giải đấu này là cơ hội quý báu để đội tuyển tích lũy kinh nghiệm, nâng tầm chuyên môn và chuẩn bị cho mục tiêu trọng điểm SEA Games 33. Trước khi lên đường, đội có bước chạy đà ấn tượng với chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan.

Tối 19/8, tuyển Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng gặp Kenya, cũng là cuộc thử nghiệm lực lượng cuối trước khi chính thức bước vào giải. Không có sự phục vụ của Bích Tuyền, cả đội càng phải thể hiện bản lĩnh tập thể để viết tiếp trang sử mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Danh sách dự giải thế giới của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.