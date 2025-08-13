U21 Việt Nam bị xử thua, dấy tranh cãi toàn cầu

Hui Ruoqi, chủ nhân HCV Olympic 2016 môn bóng chuyền, lên tiếng về việc tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị FIVB xử thua 4 trận tại giải U21 thế giới 2025 ở Indonesia.

Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam gây tranh cãi ở giải thế giới.

Trên mạng xã hội, Hui Ruoqi cho biết sự việc khiến cô nhớ lại lần đầu đảm nhận vai trò đại diện kỹ thuật, từng đặt câu hỏi về tính chính xác và công bằng của việc rà soát tư cách VĐV ngay trong quá trình thi đấu. "Đây là thách thức lớn với giới chức thể thao, khi phải tìm được điểm cân bằng giữa công bằng và quyền lợi của vận động viên", cô chia sẻ.

Vụ việc liên quan tới U21 Việt Nam tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Không ít ý kiến nhắc lại rằng bóng chuyền nữ Việt Nam từng đối diện những nghi vấn tương tự ở một số giải trước, từ đó kêu gọi áp dụng biện pháp kiểm tra trước khi thi đấu, giống như một số môn điền kinh, để đảm bảo sự minh bạch.

Hui Ruoqi cũng dẫn chứng trường hợp ở Mỹ, khi đội bóng chuyền nữ Đại học San Jose State vướng tranh cãi về một VĐV chuyển giới, dẫn tới việc nhiều thành viên rời đội. Điều này, theo cô, cho thấy vấn đề giới tính và điều kiện tham dự giải sẽ là bài toán nan giải của thể thao thế giới trong tương lai.

Theo cựu tuyển thủ Trung Quốc, giải pháp lâu dài đòi hỏi các tổ chức phải xây dựng khung tiêu chuẩn khoa học rõ ràng, vừa đảm bảo tính công bằng trong thi đấu, vừa tôn trọng quyền con người. "Chỉ khi có nguyên tắc minh bạch và quy trình xử lý được tất cả các bên chấp nhận, thể thao mới duy trì được giá trị và tinh thần của mình", Hui Ruoqi nhấn mạnh.

Đêm 12/8, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận tin sốc khi FIVB ra thông báo xử thua 4 trong 5 trận đấu tại vòng bảng. Kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối, mất vé vào vòng 1/8 và phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24.

Ngày 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) để trao đổi về khía cạnh pháp lý liên quan đến án phạt dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại Giải U21 Thế giới 2025.

Trao đổi với truyền thông, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho biết Cục đã nắm rõ tình hình và chỉ đạo VFV phối hợp chặt chẽ với FIVB, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam. Theo đó, mọi quy trình, thủ tục và quy định bắt buộc phải được tuân thủ đầy đủ.

Chiều cùng ngày, tuyển U21 Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp dù chịu án phạt từ FIVB. Cụ thể, đội bị xử thua 4 trận vòng bảng do sử dụng vận động viên không đáp ứng điều kiện tham dự, nhưng không bị tước quyền thi đấu tại giải. Sau khi loại VĐV vi phạm, đội vẫn ra sân ở các trận còn lại để hoàn tất hành trình tại giải đấu.