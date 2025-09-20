CLB Hà Nội chưa biết thắng

Hà Nội tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2025/26 diễn ra tối 20/9 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội chưa có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Hôm 14/9, Hà Nội dừng bước ở vòng loại Cúp Quốc gia khi thua 0-1 trước Thể Công Viettel. Trận tái đấu tại V.League được chờ đợi sẽ là màn “phục thù” của đội bóng áo tím, trong ngày ra mắt ghế chỉ đạo của quyền HLV Adachi.

Tuy nhiên, kịch bản trên sân Hàng Đẫy lại không như mong muốn của đội chủ nhà. So với trận thua ở Cúp Quốc gia, Hà Nội nhập cuộc hứng khởi hơn, triển khai nhiều pha tấn công tốc độ. Phút 36, họ có bàn mở tỷ số sau tình huống phản công mẫu mực. Văn Quyết thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Tuấn Hải băng vào tâng bóng tinh tế qua người thủ môn, khai thông thế bế tắc.

Dù vậy, lợi thế sớm bị san bằng. Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa. Phút 54, Khuất Văn Khang điền tên lên bảng tỷ số, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong khoảng thời gian còn lại, Hà Nội nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thể đánh bại được thủ môn Văn Việt.

Tỷ số 1-1 giữ nguyên đến hết trận, khép lại ngày ra mắt của HLV Adachi với nhiều tiếc nuối. Từ đầu mùa, Hà Nội trải qua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà chưa biết thắng. Thành tích nghèo nàn khiến sức ép dành cho quyền HLV người Nhật Bản cũng áp lực không kém người tiền nhiệm, nhất là khi đội bóng đặt tham vọng lớn ở mùa giải này.

Ở các trận đấu sớm khác của vòng 4, PVF – CAND và Đà Nẵng cầm chân nhau 2-2 trong thế rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong khi đó, Thanh Hóa dù hai lần dẫn trước nhưng vẫn bị Hải Phòng gỡ hòa, chấp nhận chia điểm tiếc nuối.