Ninh Bình gây sốc trước dàn sao triệu euro của Nam Định

Tân binh Ninh Bình tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại dàn sao trị giá hàng triệu euro của Nam Định với tỉ số 2-0 ở vòng 4 V.League 2025/26 diễn ra chiều 22/9.

Ninh Bình đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4 V.League 2025/26.

Ninh Bình đang sở hữu chuỗi trận thăng hoa kể từ đầu mùa giải 2025/26. Đội bóng cố đô là đội duy nhất toàn thắng 5 trận ở cả V.League và Cúp Quốc gia.

Trận tiếp đón Nam Định ở vòng 4 V.League được xem là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Albadajejo. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch, sở hữu dàn nội binh lẫn ngoại binh chất lượng bậc nhất giải đấu. Thế nhưng, Ninh Bình đã khiến tất cả bất ngờ khi nhập cuộc chủ động, thi đấu trên cơ và tạo ra khác biệt từ rất sớm.

Phút 30, từ sai lầm của Hồng Duy, Gustavo Henrique dứt điểm hụt nhưng Hoàng Đức kịp băng vào từ tuyến hai, tung cú sút căng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Chỉ 4 phút sau, Thanh Thịnh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ bằng một pha dứt điểm đẹp mắt, giúp Ninh Bình nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thua liên tiếp buộc HLV Vũ Hồng Việt phải thay đổi lối chơi. Trong hiệp 2, đội bóng thành Nam đẩy cao đội hình, gần như làm chủ thế trận. Dàn sao có trị giá hàng triệu euro liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên phá hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà.

Ninh Bình chơi phòng ngự tập trung, sẵn sàng lăn xả trong từng pha bóng. Nhờ đó, đội bóng cố đô bảo toàn lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, buộc Nam Định phải trắng tay rời sân.

Với 3 điểm trọn vẹn, Ninh Bình tiếp tục đứng đầu bảng với 12 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Nam Định mới có 7 điểm, tụt xuống vị trí thứ 7 và đối diện áp lực lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vương.