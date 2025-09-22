Becamex TP.HCM - bi kịch với giấc mơ

Nếu chỉ tính toán bằng những phép cộng đơn giản trên giấy, thì mục tiêu chen chân vào top 3 của Becamex TP.HCM tưởng chừng “tràn đầy” như thời điểm V.League 2025/26 còn chưa lăn bóng.

Becamex TP.HCM chưa lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ sau 3 trận toàn thua.

Ngay ở điểm xuất phát khi nhìn vào chất lượng đội hình, tuyệt đại đa số đều không tin, “Chelsea Việt Nam” (biệt danh của Becamex TP.HCM) một thời sẽ đạt được đích ngắm như 2 mùa giải qua.

Trượt dài trên giấc mơ

Người xem đã có một phép so sánh thú vị để thấy sự nghịch lý khi theo dõi trận đấu giữa Đồng Nai và Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/26. Theo đó, Đồng Nai mua cầu thủ V.League để đá hạng Nhất, Becamex TP.HCM lại tậu cầu thủ ở hạng Nhất để chơi ở V.League.

Đáng nói, các cầu thủ từ hạng Nhất như Cao Quốc Khánh, Hà Trung Hậu, Nguyễn Khắc Vũ, Hồ Tuấn Tài… đều đã có tuổi nhưng chưa khẳng định được danh tiếng nào đáng kể ngoài vài khoảng khắc lóe sáng và chợt tắt nên không đủ chuyên môn để chơi ở một đội bóng có tham vọng. Với một đội quân chỉ vài cái tên vừa có danh, vừa có chuyên môn tốt ấy như Minh Khoa, Minh Trọng, Tùng Quốc vậy mà Becamex TP.HCM vẫn đặt ra mục tiêu top 3 cho V.League 2025/26 khiến cho người xem liên tưởng đến trò chơi… leo cột mỡ.

Thực ra, đích nhắm cao chót vót được coi là phi thực tế ấy không phải lần đầu tiên xuất hiện ở đội bóng này cho dù, họ không mua sắm dàn hảo thủ như trong 2 giai đoạn 2007/08 hay 2014/15. Ở mùa giải 2023/24, CLB Bình Dương (trước khi đổi tên) đưa ra mục tiêu top 3 cho HLV Lư Đình Tuấn. Ở V.League 2024/25, họ lại ngắm nghía đến chức vô địch khi mời cựu HLV U23 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn.

Với một đội quân năng lực có hạn lại không ít chuyện ở hậu trường nên không ai ngạc nhiên khi HLV Lư Đình Tuấn và Hoàng Anh Tuấn đều phải rời ghế sớm. Tất nhiên, “trảm tướng” cũng là cách hay nhất để nêu lý do cho thất bại. Hiển nhiên, Becamex Bình Dương không thể chạm tới mục tiêu đó khi vị trí của V.League 2023/24 là 7/14 đội và ở mùa giải 2024/25 là 6/14. Thứ hạng này phản ánh đúng thực lực của đội bóng từng 4 lần vô địch V.League.

Sau 4 vòng đấu, đội bóng đất Thủ chỉ có 3 điểm.

Cơm thì ít mà gắp mắm quá nhiều

Trở lại với V.League 2025/26, Becamex TP.HCM trải qua 4 trận với chỉ 1 trận thắng trước “đoàn quân trẻ” của HAGL và thua 3 trận còn lại trước Thể Công, CAHN và CA TP.HCM, trong đó có 2 thất bại ngay trên sân nhà. Ba trận thua trước các đối thủ mà Becamex TP.HCM đòi cạnh tranh sòng phẳng để vượt mặt gia tăng thêm sự hoài nghi về giấc mơ top 3 của “Chelsea Việt Nam” một thời.

Ở 3 trận thua này, Becamex TP.HCM cho thấy sự yếu thế cả trong tấn công lẫn phòng ngự bởi không ghi được bàn nào, thủng lưới đến 8 bàn. Cho rằng Becamex TP.HCM chưa có bàn nào trong 3 trận vừa qua - dù theo thống kê có 1 pha lập công là bởi, bàn thắng ấy do người cũ Tiến Linh đá phản nên không thể ghi công trạng cho các chân sút của Becamex TP.HCM. Đó là chưa kể giấc mộng ở cúp Quốc gia cũng sớm tiêu tan bằng thất bại tâm phục khẩu phục (1-3) trước đội hạng nhất Đồng Nai.

Dân gian có câu “liệu cơm để gắp mắm”. Becamex TP.HCM được ví như có ít cơm ngon (ngụ ý chất lượng đội hình thấp) nhưng lại gắp quá nhiều mắm để rồi phải ăn như nuốt muối. Thực tế về chất lượng đội hình, đội bóng này bị đánh giá thua xa ít nhất 5 đội - CAHN, Nam Định, Hà Nội, Thể Công và Ninh Bình.

Bộ ngũ này có tham vọng và xây dựng tham vọng ấy trên cơ sở của sự đầu tư mạnh mẽ, nghiêm túc về chất lượng đội hình. Thực tế thì ngoại trừ Hà Nội, 4 đội còn lại đều ít nhiều thể hiện được năng lực đang có. Còn Becamex TP.HCM không có chất nên sự khởi đầu như hiện tại là rất sát thực tế.

Mục tiêu là để phấn đấu và sống phải có giấc mơ. Đó là câu cửa miệng thường thấy. Đúng thế nhưng mục tiêu phải dựa trên năng lực thực tế thì giấc mơ mới có cơ hội trở thành hiện thực. Becamex TP.HCM đã và đang mơ mộng quá cao so với chất lượng đội hình để rồi có thể phải thêm một mùa giải nữa phải ngẩn ngơ với số phận.