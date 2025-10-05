Caicedo là niềm khao khát của MU

CĐV MU kỳ vọng đội nhà có thể chiêu mộ mẫu tiền vệ như Moises Caicedo để tăng sức mạnh khu trung tuyến.

Caceido là ngôi sao khó thay thế của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/10, Caicedo góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Liverpool ở vòng 7 Premier League. Ngoài pha lập công, tuyển thủ Ecuador còn có ngày thi đấu bùng nổ khi thực hiện 11 tình huống phòng ngự hiệu quả, 5 lần thu hồi bóng thành công, 4 pha tắc bóng chính xác và đạt tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác 88%.

Bình luận trên sóng truyền hình sau trận đấu, cựu tiền vệ Jamie Redknapp gọi màn trình diễn của Caicedo là “đẳng cấp thế giới”. Gary Neville cũng đồng tình và xem ngôi sao người Ecuador là tiền vệ số một giải đấu.

Cựu hậu vệ MU phân tích: “Caicedo rõ ràng là tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại, và tôi cảm thấy rất tự tin khi nói điều đó. Mùa trước Ryan Gravenberch từng gây ấn tượng, còn Declan Rice hay Rodri cũng duy trì phong độ cao trong những năm gần đây. Nhưng vào lúc này, Caicedo là người chơi nổi bật nhất ở tuyến giữa”.

Caicedo vừa mạnh mẽ và khéo léo. Ảnh: Reuters.

Chứng kiến phong độ bùng nổ của Caicedo, nhiều CĐV MU mong muốn đội nhà sở hữu một tiền vệ mạnh mẽ như vậy ở khu trung tuyến. "Quỷ đỏ" từng có cơ hội chiêu mộ chính Caicedo vào năm 2020 với mức phí chỉ 4,5 triệu bảng nhưng đã bỏ lỡ thời cơ này.

Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, MU nhắm Carlos Baleba – tiền vệ được Brighton đem về để thay thế Caicedo. Tuy nhiên, thương vụ nhanh chóng bế tắc khi Brighton yêu cầu hơn 100 triệu bảng. Hiện tại, Baleba cũng có dấu hiệu sa sút sau mùa 2024/25 bùng nổ.

Hàng tiền vệ MU với những cái tên như Bruno Fernandes, Casemiro hay Manuel Ugarte chưa thể hiện tốt từ đầu mùa, khiến đội bóng nhận nhiều chỉ trích. Daily Mail nhận định "Quỷ đỏ" cần mang về ít nhất hai tiền vệ trung tâm ở các kỳ chuyển nhượng tới để tăng sức mạnh khu vực này, qua đó có thể cạnh tranh với những đối thủ lớn khác.

