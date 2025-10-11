7 đội châu Âu gần như giành vé World Cup 2026

Cục diện nhiều bảng đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu gần như đã rõ ràng, với ưu thế thuộc về các đội bóng lớn.

Pháp chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2026.

Sau hai loạt trận diễn ra vào các ngày 10 và 11/10, mô hình thống kê của Opta chỉ ra Bồ Đào Nha, Croatia, Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Anh và Hà Lan là những đội gần như sẽ dự World Cup 2026, với xác suất lên tới 99%.

Các đội này nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng đấu của mình, tạo cách biệt an toàn với các đội đứng sau. Thậm chí, Bồ Đào Nha (với xác suất chính xác lên tới 99,8%) hay Croatia (99,7%) có thể coi như giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau.

Ngoài ra, Thụy Sĩ (98%) và Na Uy (89%) cũng đang có lợi thế lớn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ở khu vực châu Phi, Ghana gần như giành vé, với xác suất 99,99% dự World Cup 2026, dựa vào cục diện hiện tại.

Sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia vào tháng này, dự kiến có thêm 5 tấm vé khác được xác định ở khu vực châu Phi, 2 tấm vé ở khu vực châu Á.

Tính đến hiện tại, ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 17 đội tuyển có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).