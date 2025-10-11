Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 đội châu Âu gần như giành vé World Cup 2026

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:28 (GMT+7)
  • 16:28 11/10/2025

Cục diện nhiều bảng đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu gần như đã rõ ràng, với ưu thế thuộc về các đội bóng lớn.

Pháp chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2026.

Sau hai loạt trận diễn ra vào các ngày 10 và 11/10, mô hình thống kê của Opta chỉ ra Bồ Đào Nha, Croatia, Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Anh và Hà Lan là những đội gần như sẽ dự World Cup 2026, với xác suất lên tới 99%.

Các đội này nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng đấu của mình, tạo cách biệt an toàn với các đội đứng sau. Thậm chí, Bồ Đào Nha (với xác suất chính xác lên tới 99,8%) hay Croatia (99,7%) có thể coi như giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau.

Ngoài ra, Thụy Sĩ (98%) và Na Uy (89%) cũng đang có lợi thế lớn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ở khu vực châu Phi, Ghana gần như giành vé, với xác suất 99,99% dự World Cup 2026, dựa vào cục diện hiện tại.

Sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia vào tháng này, dự kiến có thêm 5 tấm vé khác được xác định ở khu vực châu Phi, 2 tấm vé ở khu vực châu Á.

Tính đến hiện tại, ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 17 đội tuyển có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).

HLV tuyển Malaysia gây tranh cãi

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia, Peter Cklamovski, gây ra phản ứng trái chiều khi đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì lệnh trừng phạt từ FIFA.

34:2037 hôm qua

Bất ngờ với tuyển Nga

Đội tuyển Nga tạo nên thành tích đáng chú ý khi duy trì chuỗi 21 trận bất bại kể từ trận thua gần nhất vào tháng 11/2021.

34:2045 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Pháp World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

    2 giờ trước 16:08 12/10/2025

    0

    Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý