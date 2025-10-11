Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bất ngờ với tuyển Nga

  • Thứ bảy, 11/10/2025 07:42 (GMT+7)
  • 07:42 11/10/2025

Đội tuyển Nga tạo nên thành tích đáng chú ý khi duy trì chuỗi 21 trận bất bại kể từ trận thua gần nhất vào tháng 11/2021.

Bóng đá Nga hy vọng sớm được dỡ bỏ lệnh cấm.

Rạng sáng 11/10, Nga thắng Iran 2-1 trong trận giao hữu tại Volgograd. Đây là trận bất bại thứ 21 của tuyển Nga, kể từ sau thất bại trước Croatia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11/2021.

Kể từ sau trận thua Croatia, Nga thi đấu tổng cộng 21 trận giao hữu, đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau và đạt được 14 chiến thắng, 7 trận hòa. Chuỗi trận bất bại này cho thấy phong độ ổn định của đội tuyển Nga, bất chấp việc họ không thể tham gia các giải đấu chính thức do các lệnh cấm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chỉ trích chuỗi trận này của tuyển Nga, khi họ nhiều thời điểm đá giao hữu với các đối thủ yếu hơn nhiều như Việt Nam, Brunei hay thậm chí Cuba.

Hiện tại, khả năng tuyển Nga được thi đấu các giải quốc tế trở lại vẫn chưa rõ ràng. Russia Express cho biết nếu Nga đạt thỏa thuận sớm với Mỹ và Ukraine, đội tuyển quốc gia nước này hoàn toàn có cơ hội chơi các giải đấu chính thức của khu vực châu Âu.

Tuy nhiên, mọi chuyện còn tùy thuộc vào quan điểm của nhiều quốc gia thành viên UEFA, những người vẫn phản đối việc để Nga trở lại bóng đá quốc tế.

Hiệu ứng 'mùa thứ 2' đáng lo của Hansi Flick

Sau khi Barcelona thua 2 trận liên tiếp, nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về thành tích bất ổn của HLV Hansi Flick ở năm thứ 2 làm việc tại các đội bóng trong quá khứ.

47:2838 hôm qua

Trào lưu nhập tịch làm thay đổi bóng đá châu Á

Các cầu thủ nhập tịch đang làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực của bóng đá châu Á, với những tác động rõ rệt được thể hiện ở tuyển Sri Lanka và Bangladesh.

47:2848 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

tuyển Nga UEFA

Đọc tiếp

Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

2 giờ trước 16:08 12/10/2025

0

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý