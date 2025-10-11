Bất ngờ với tuyển Nga

Đội tuyển Nga tạo nên thành tích đáng chú ý khi duy trì chuỗi 21 trận bất bại kể từ trận thua gần nhất vào tháng 11/2021.

Bóng đá Nga hy vọng sớm được dỡ bỏ lệnh cấm.

Rạng sáng 11/10, Nga thắng Iran 2-1 trong trận giao hữu tại Volgograd. Đây là trận bất bại thứ 21 của tuyển Nga, kể từ sau thất bại trước Croatia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11/2021.

Kể từ sau trận thua Croatia, Nga thi đấu tổng cộng 21 trận giao hữu, đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau và đạt được 14 chiến thắng, 7 trận hòa. Chuỗi trận bất bại này cho thấy phong độ ổn định của đội tuyển Nga, bất chấp việc họ không thể tham gia các giải đấu chính thức do các lệnh cấm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chỉ trích chuỗi trận này của tuyển Nga, khi họ nhiều thời điểm đá giao hữu với các đối thủ yếu hơn nhiều như Việt Nam, Brunei hay thậm chí Cuba.

Hiện tại, khả năng tuyển Nga được thi đấu các giải quốc tế trở lại vẫn chưa rõ ràng. Russia Express cho biết nếu Nga đạt thỏa thuận sớm với Mỹ và Ukraine, đội tuyển quốc gia nước này hoàn toàn có cơ hội chơi các giải đấu chính thức của khu vực châu Âu.

Tuy nhiên, mọi chuyện còn tùy thuộc vào quan điểm của nhiều quốc gia thành viên UEFA, những người vẫn phản đối việc để Nga trở lại bóng đá quốc tế.