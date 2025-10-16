Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barca chọn cái tên bất ngờ thay Lewandowski

Không phải Erling Haaland, CLB xứ Catalonia đang để mắt đến một tiền đạo có kinh nghiệm dày dặn tại La Liga, đó là Mikel Oyarzabal.

Ở tuổi 37, Robert Lewandowski đang bước vào những tháng cuối cùng trong màu áo Barcelona. Với việc ban lãnh đạo câu lạc bộ không có động thái gia hạn, truyền thông Tây Ban Nha tin rằng số 9 người Ba Lan sẽ chia tay Camp Nou sau mùa giải 2025/26.

Điều đó buộc Barcelona phải khẩn trương tìm kiếm một trung phong mới, người có thể kế thừa vai trò ghi bàn chủ lực của đội bóng. Theo Fichajes, cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua chính là Oyarzabal của Real Sociedad.

Cầu thủ người xứ Basque có phong độ ổn định ở cả cấp CLB lẫn màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh liên tục ghi bàn và thể hiện tư duy chiến thuật sắc bén. Khả năng di chuyển thông minh, phối hợp nhóm hiệu quả và sự linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng ngự khiến Oyarzabal trở thành mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá HLV Hansi Flick theo đuổi.

Ngôi sao 28 tuổi có thể chơi tốt ở vai trò tiền đạo cắm, nhưng cũng đủ linh hoạt để dạt biên hoặc đá hộ công, điều mà HLV trưởng của Barca hiện tại luôn đánh giá cao.

Ngoài ra, kinh nghiệm dày dạn ở La Liga giúp Oyarzabal được xem là lựa chọn khả thi hơn so với những ngôi sao nước ngoài cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, để có được chữ ký của anh, Barcelona sẽ phải thuyết phục Real Sociedad, đội bóng đang trói chân Oyarzabal bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.

Dù Real Sociedad không coi anh là “không thể bán”, họ chắc chắn sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao, bởi Oyarzabal là biểu tượng của câu lạc bộ và trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ.

