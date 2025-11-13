Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Xuân Son ở một đẳng cấp khác'

  Thứ năm, 13/11/2025 17:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Phạm Gia Hưng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước tài năng của đàn anh Nguyễn Xuân Son ở tuyển Việt Nam.

Xuân Son được các đồng đội đánh giá cao về tài năng. Ảnh: VFF.

“Xuân Son ở một đẳng cấp khác. Dù mới trở lại, anh bắt nhịp và thích nghi rất nhanh,” tiền đạo Phạm Gia Hưng chia sẻ trước buổi tập chiều 13/11 của tuyển Việt Nam. Câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của tiền đạo thuộc biên chế Nam Định trong mắt các đồng đội.

Thực tế, năng lực và khả năng hòa nhập của Xuân Son không còn là điều phải bàn cãi. Từ những màn trình diễn ấn tượng ở V.League cho đến phong độ cao tại ASEAN Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 luôn cho thấy sự khác biệt trong cách di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm.

Trước Gia Hưng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng khẳng định, sự trở lại của Xuân Son không chỉ nâng cao sức mạnh chuyên môn mà còn mang lại nguồn cảm hứng, khích lệ tinh thần cho toàn đội.

Là một trong những tiền đạo trẻ đang nỗ lực khẳng định mình, Phạm Gia Hưng nhìn nhận Xuân Son như hình mẫu để học hỏi: “Chúng tôi phải học từ anh ấy rất nhiều, từ cách chọn vị trí, xoay sở đến dứt điểm của một trung phong thực thụ. Có Son, đội bóng mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều”.

Hướng đến trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, chân sút sinh năm 2000 cho biết toàn đội đã sẵn sàng: “Trong trận đấu tới, hàng tấn công sẽ rất quan trọng. Với tôi, nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình”.

Cũng trong chiều 13/11, tuyển Việt Nam đã bầu xong ban cán sự. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được tín nhiệm mang băng đội trưởng, trong khi Quang Hải và Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó.

Tại bảng F, tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai với 9 điểm. Trong khi đó, Lào mới có 3 điểm sau 4 lượt trận và đã chính thức bị loại. Trận đấu giữa Việt Nam và Lào sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11.

Xuân Son: 'Tôi sẵn sàng để ra sân'

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thi đấu nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

17:01 11/11/2025

Kiều Oanh

