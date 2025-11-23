Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xuân Son bế tắc trong ngày Nam Định giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia

  • Chủ nhật, 23/11/2025 19:52 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tối 23/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chưa có màn trình diễn đúng như kỳ vọng trong ngày Nam Định đánh bại Long An với tỉ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Nam Định bước vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia trong tâm thế được kỳ vọng rất lớn khi Xuân Son tái xuất và mà ra mắt của HLV Mauro Jeronimo. Nhưng trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam đã phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn mới vượt qua Long An, đội đang chơi ở giải hạng Nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định dồn toàn bộ đội hình lên phần sân đối thủ. Sức ép liên tục khiến Long An gần như chỉ lo phòng ngự. Dù vậy, 45 phút đầu tiên lại chứng kiến sự bế tắc đến khó tin của hàng công chủ nhà. Cơ hội lần lượt trôi qua, và đáng tiếc nhất là pha bóng phút 30 khi Xuân Son đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Nam Định ép sân toàn diện nhưng thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối. Chỉ đến phút 70, sức ép mới được chuyển hóa thành bàn thắng. Từ đường tạt tầm thấp bên cánh trái, Brenner dứt điểm một chạm tinh tế mở tỷ số, giải tỏa áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

Phút 84, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai từ pha phản công sắc bén. Văn Vĩ căng ngang thuận lợi để Lâm Ti Phông băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Dù thắng, màn trình diễn của Nam Định vẫn để lại nhiều nỗi lo khi hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, còn Xuân Son tiếp tục cho thấy cảm giác bóng chưa trở lại như kỳ vọng. Sự trở lại của Xuân Son mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng anh lại thể hiện sự thiếu sắc bén. Ngoài tình huống việt vị, tiền đạo gốc Brazil còn bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, chiến thắng đủ giúp đội bóng thành Nam giành vé vào tứ kết và mở ra hy vọng cải thiện phong độ trong chặng đường sắp tới.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Thông điệp của Xuân Son

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son quyết tâm trở lại mạnh mẽ giúp Nam Định vượt qua giai đoạn khó khăn và lấ lại vị thế vốn có.

47:2831 hôm qua

Kiều Oanh

Xuân Son Long An Nguyễn Xuân Son Xuân Son Nam Định Cúp Quốc gia

    Đọc tiếp

    Ban linh Xuan Son hinh anh

    Bản lĩnh Xuân Son

    18:49 21/11/2025 18:49 21/11/2025

    0

    Nguyễn Xuân Son đánh dấu sự trở lại bằng 45 phút trong màu áo của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

    Xuan Son tao cu hich cho CLB Nam Dinh hinh anh

    Xuân Son tạo cú hích cho CLB Nam Định

    10:19 21/11/2025 10:19 21/11/2025

    0

    CLB Nam Định tái thiết mạnh mẽ khi bộ máy điều hành lẫn ban huấn luyện đều có những thay đổi quan trọng, mang theo kỳ vọng tạo cú hích cho phần còn lại của mùa 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý