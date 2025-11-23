Xuân Son bế tắc trong ngày Nam Định giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tối 23/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chưa có màn trình diễn đúng như kỳ vọng trong ngày Nam Định đánh bại Long An với tỉ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Nam Định bước vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia trong tâm thế được kỳ vọng rất lớn khi Xuân Son tái xuất và mà ra mắt của HLV Mauro Jeronimo. Nhưng trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam đã phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn mới vượt qua Long An, đội đang chơi ở giải hạng Nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định dồn toàn bộ đội hình lên phần sân đối thủ. Sức ép liên tục khiến Long An gần như chỉ lo phòng ngự. Dù vậy, 45 phút đầu tiên lại chứng kiến sự bế tắc đến khó tin của hàng công chủ nhà. Cơ hội lần lượt trôi qua, và đáng tiếc nhất là pha bóng phút 30 khi Xuân Son đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Nam Định ép sân toàn diện nhưng thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối. Chỉ đến phút 70, sức ép mới được chuyển hóa thành bàn thắng. Từ đường tạt tầm thấp bên cánh trái, Brenner dứt điểm một chạm tinh tế mở tỷ số, giải tỏa áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

Phút 84, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai từ pha phản công sắc bén. Văn Vĩ căng ngang thuận lợi để Lâm Ti Phông băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Dù thắng, màn trình diễn của Nam Định vẫn để lại nhiều nỗi lo khi hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, còn Xuân Son tiếp tục cho thấy cảm giác bóng chưa trở lại như kỳ vọng. Sự trở lại của Xuân Son mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng anh lại thể hiện sự thiếu sắc bén. Ngoài tình huống việt vị, tiền đạo gốc Brazil còn bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, chiến thắng đủ giúp đội bóng thành Nam giành vé vào tứ kết và mở ra hy vọng cải thiện phong độ trong chặng đường sắp tới.