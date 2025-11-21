Xuân Son tạo cú hích cho CLB Nam Định

CLB Nam Định tái thiết mạnh mẽ khi bộ máy điều hành lẫn ban huấn luyện đều có những thay đổi quan trọng, mang theo kỳ vọng tạo cú hích cho phần còn lại của mùa 2025/26.

Xuân Son được kỳ vọng giúp CLB Nam Định chơi tốt hơn.

Sau khi công bố HLV Mauro Jeronimo, đội chủ sân Thiên Trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị với việc ông Vũ Hồng Việt đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành, cùng hai phó giám đốc Nguyễn Quốc Phong - Lâm Văn Thỏa và sự trở lại của ông Nguyễn Trung Kiên ở vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Không khí bóng đá tại thành Nam sôi động trở lại khi CLB thông báo mở cửa tự do cho khán giả ở trận gặp Long An tại Cúp Quốc gia vào lúc 18h00 ngày 23/11. Đây là trận đấu được xem như lời chào của bộ máy mới và dịp đánh dấu màn tái xuất của Xuân Son - cầu thủ nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ địa phương.

Cá nhân Xuân Son vừa ghi bàn trở lại sau 11 tháng nghỉ dưỡng thương trong trận Việt Nam thắng Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 19/11. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Nam Định chơi tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Sự xuất hiện của HLV Mauro, những thay đổi mạnh mẽ ở thượng tầng và tinh thần đồng hành cùng người hâm mộ đang mở ra tín hiệu tích cực cho Nam Định. Trận đấu với Long An không chỉ đơn thuần là màn ra mắt của HLV mới, mà còn là phép thử đầu tiên cho hành trình lấy lại vị thế của Nam Định.

Hiện Nam Định đứng thứ 10 ở V.League với chỉ 2 chiến thắng và 4 hòa sau 10 trận đã đấu. Tại đấu trường AFC Champions League Two, CLB thành Nam xếp thứ nhì 2 trận thắng và 2 trận thua.