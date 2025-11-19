Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khác biệt của Xuân Son

  • Thứ tư, 19/11/2025 21:04 (GMT+7)
  • 21:04 19/11/2025

Tối 19/11, Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong ngày tái xuất giúp tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Xuan Son tro lai anh 1

Trên sân vận động quốc gia Lào, Xuân Son ngồi dự bị và được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong thế trận bế tắc của tuyển Việt Nam.
Xuan Son tro lai anh 2

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau 11 tháng chấn thương. Anh hòa nhập nhanh chóng và nhận được sự đánh giá rất cao của ban huấn luyện cũng như đồng đội trước trận đấu.
Xuan Son tro lai anh 3

Trước khi chấn thương, Xuân Son chiếm suất đá chính nhờ phong độ bùng nổ và khả năng tạo khác biệt trong vùng cấm. Và thực tế, chính anh làm thay đổi cấu trúc tấn công của tuyển Việt Nam, giúp đội chơi trực diện hơn và giàu tính đột phá khi vào sân.
Xuan Son tro lai anh 4

Xuân Son nhanh chóng tạo dấu ấn ở phút 59. Tiền đạo của sinh năm 1997 có pha làm tường khá tốt, tạo điều kiện cho Tuấn Hải đối mặt thủ môn Lào. Đáng tiếc chân sút của CLB Hà Nội lại đưa bóng đi trúng xà.

Xuan Son tro lai anh 5

Dù vậy, Xuân Son không phải chờ đợi lâu để tạo khác biệt. Sau khi Phetdavanh Somsanith của Lào để bóng chạm tay từ quả tạt của Tuấn Hải, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Xuân Son đứng ra nhận trách nhiệm.
Xuan Son tro lai anh 6

Xuân Son tung cú sút lạnh lùng từ cự ly 11 m, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá, dù đoán đúng hướng. Anh ghi bàn ngay trong trận tái xuất đội tuyển.
Xuan Son tro lai anh 7

Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ làm bàn ấn tượng kể từ khi lên tuyển. Đây là pha lập công thứ 8 của anh chỉ sau 6 lần ra sân cho "Những chiến binh sao vàng", đi kèm với đó là 2 pha kiến tạo.
Xuan Son tro lai anh 8

Màn tái xuất của Xuân Son chưa quá bùng bổ, nhưng là cần thiết để anh từng bước lấy lại phong độ đỉnh cao như trước khi dính chấn thương.

Hải Hoàng - Minh Nghi

