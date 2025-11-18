HLV của Lào không quan tâm tới Xuân Son

HLV Ha Hyeok-jun khẳng định không quan tâm việc Xuân Son có ra sân hay không, mục tiêu của Lào là không thủng lưới khi đối đầu Việt Nam.

HLV Ha Hyeok-jun hy vọng Lào không thủng lưới trước Việt Nam.

“Xuân Son là cầu thủ tuyệt vời, kể khi có bóng hay di chuyển không bóng. Tuy nhiên, chúng tôi không quan trọng cậu ấy có ra sân không. Quan trọng là cả đội đã có những phương án và sẽ tuân thủ theo những đấu pháp đó”, HLV Ha Hyeok-jun của tuyển Lào nói trong họp báo trước trận đấu với Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 sáng 18/11.

Theo chia sẻ từ HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam, ông sẽ sử dụng Xuân Son ở trận đấu này. Dẫu vậy, phía bên kia sân, HLV Ha Hyeok-jun cho rằng sự xuất hiện của Xuân Son không ảnh hưởng đến chiến thuật ông xây dựng cho Lào. Mục tiêu của ông và các học trò là cố gắng không thủng lưới, học hỏi từ những đội được đánh giá mạnh hơn như Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi có đủ thời gian tập luyện và sẽ cố gắng để thắng nhưng tôn chỉ của chúng tôi vẫn sẽ là học hỏi từ một đội mạnh hơn như Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là không phạm sai lầm, không thủng lưới, tận dụng cơ hội”.

Ở bảng F hiện tại, Lào đã hết cơ hội đi tiếp. Tấm vé duy nhất tới vòng chung kết Asian Cup 2027 là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với Malaysia. Nhận xét về hai đối thủ mạnh nhất bảng đấu, HLV Ha Hyeok-jun đánh giá: “Tôi đã từng đối đầu với Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 và trận đấu tại sân Bình Dương, và đối đầu 2 lần với Malaysia tháng trước. Việt Nam chú trọng những cầu thủ thuần Việt còn Malaysia ưu tiên các cầu thủ nhập tịch. Ở thời điểm hiện tại sức mạnh của họ cân bằng nhau nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh hơn”.

Chiều nay, cả Lào và Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng. Trận đấu chính thức của hai đội sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11.