Bản lĩnh Xuân Son

Nguyễn Xuân Son đánh dấu sự trở lại bằng 45 phút trong màu áo của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Không chỉ mang đến tín hiệu tích cực cho đội tuyển, màn trình diễn ấy còn thắp lên hy vọng lớn cho Nam Định, đội bóng đang rơi vào cảnh kiệt quệ bàn thắng suốt nhiều vòng đấu ở V.League.

Lo âu, hồi hộp rồi thở phào

Suốt hiệp 1 trận gặp Lào, tuyển Việt Nam rơi vào bế tắc. Tiến Linh có cơ hội nhưng dứt điểm thiếu sắc bén, khiến khán giả liên tục tiếc nuối. Khi thế trận không cải thiện, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng ông cần thay đổi. Và cái tên được ông đặt niềm tin không ai khác chính là Nguyễn Xuân Son, cầu thủ nhập tịch mới trở lại sau chấn thương nặng.

Dù theo dõi sát từng buổi tập, ông Kim chắc chắn vẫn lo lắng như người hâm mộ. Những pha va chạm trong trận chính thức hoàn toàn khác với tập luyện. Ở sân tập, đồng đội còn ý giữ chân nhau. Trong thi đấu, mọi thứ diễn ra với tốc độ và sức va đập lớn hơn nhiều. Đó là lý do mỗi pha chạm bóng, mỗi cú xoay người của Xuân Son đều khiến ban huấn luyện hồi hộp theo dõi.

Nhưng điều quan trọng nhất đã xảy ra: Xuân Son rời sân với nụ cười. Đôi chân vẫn khỏe, các bước di chuyển không có dấu hiệu bất thường. Anh hoàn thành 45 phút an toàn, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang giá trị lớn sau 10 tháng dưỡng thương.

Trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến, Xuân Son cho thấy ý chí mạnh mẽ và tinh thần vượt khó đáng nể. Anh vẫn giữ được những phẩm chất quen thuộc: kỹ thuật, tốc độ và khả năng di chuyển thông minh. Dù chưa đạt phong độ cao, điều này là dễ hiểu và cũng chẳng làm giảm đi giá trị của sự trở lại.

Nhưng Xuân Son không chỉ đơn giản là “thi đấu an toàn”. Anh để lại dấu ấn đậm nét trong diễn biến giúp tuyển Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.

Xuân Son đã trở lại.

Trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của Phạm Tuấn Hải, người khởi đầu cho pha bóng ấy chính là Xuân Son. Anh thực hiện đường chọc khe tinh tế, đặt Tuấn Hải vào vị trí trống trải buộc hậu vệ Lào phạm lỗi trong vòng cấm. Đó là pha xử lý cho thấy cảm quan chiến thuật và sự nhạy bén của tiền đạo này vẫn còn nguyên vẹn sau thời gian dài điều trị.

Trên chấm 11 m, sức ép dồn lên Xuân Son không hề nhỏ. Tỷ số 0-0 kéo dài khiến tinh thần toàn đội căng như dây đàn. Nếu sút hỏng, tuyển Việt Nam dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng Xuân Son đứng đó, bình tĩnh, lạnh lùng và tự tin. Cú sút căng, chuẩn xác của anh khiến lưới Lào tung lên và giải tỏa toàn bộ sức nặng đè lên đội bóng suốt hơn 60 phút thi đấu.

Đó không chỉ là bàn thắng mở tỷ số. Đó là khoảnh khắc mà Xuân Son chứng minh đẳng cấp, bản lĩnh và tinh thần thép, những phẩm chất khiến anh từng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn quan trọng của tuyển Việt Nam trước khi gặp chấn thương.

Không ngạc nhiên khi AFC bình chọn Nguyễn Xuân Son là “Cầu thủ hay nhất trận”, dù anh chỉ chơi một hiệp đấu. HLV Kim Sang-sik hài lòng, người hâm mộ vui mừng, còn Nam Định chắc chắn nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nam Định thắp lại hy vọng

Sự trở lại của Xuân Son không chỉ mang ý nghĩa với tuyển Việt Nam. Nó còn là tin vui lớn với Nam Định, đội đang rơi vào cuộc khủng hoảng bàn thắng nghiêm trọng ở V.League 2025/26. Chỉ 10 bàn sau 10 trận là con số gây thất vọng cho một đội bóng được kỳ vọng nhiều như Nam Định.

Hàng công bế tắc, chiến thuật thiếu đột biến, nhiều trận đấu trôi qua mà không ai tạo ra điểm nhấn. Bởi thế, Nam Định mong Xuân Son trở lại chẳng khác gì HLV Kim trông đợi anh ở đội tuyển.

Có Xuân Son, Nam Định được kỳ vọng cải thiện thành tích.

Màn trình diễn vững vàng trước Lào giống như “bài test” hoàn hảo cho ban huấn luyện Nam Định. Họ giờ đây có lý do để tin rằng Xuân Son đủ khả năng ra sân trong trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia gặp Long An ngày 23/11. Và xa hơn, anh có thể trở thành chìa khóa giúp đội bóng thành Nam “qua cơn bĩ cực” để hy vọng vào sự khởi sắc trong phần còn lại của mùa giải.

45 phút của Xuân Son không quá bùng nổ, nhưng lại chứa đầy giá trị. Đó là sự trở lại đúng thời điểm. Đó là lời khẳng định rằng nỗ lực bền bỉ suốt gần một năm của anh được đền đáp. Và quan trọng hơn, đó là tín hiệu cho thấy đội tuyển và Nam Định đều có thể đặt niềm tin vào anh trong thời gian tới.

Trong bóng đá, có những khoảnh khắc mang ý nghĩa hơn một bàn thắng. Với Xuân Son, đó là khoảnh khắc anh ngước lên sau pha sút 11 m thành công, đôi mắt sáng lên đầy giải tỏa. Còn với người hâm mộ Việt Nam, đó là niềm tin được thắp lại, rằng một chân sút từng phải chiến đấu với chấn thương nghiệt ngã giờ đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của mình.

Một hành trình mới đang mở ra, cho Xuân Son, cho tuyển Việt Nam và cho Nam Định. Và tất cả bắt đầu từ 45 phút quý giá ấy.