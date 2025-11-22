Thông điệp của Xuân Son

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son quyết tâm trở lại mạnh mẽ giúp Nam Định vượt qua giai đoạn khó khăn và lấ lại vị thế vốn có.

Xuân Son hy vọng có thể ghi nhiều bàn thắng cho Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

"Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi trở lại cùng đội bóng. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng và giành thật nhiều chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất và cũng là những gì tôi mong muốn. Tôi đã sẵn sàng, sẽ nỗ lực hết khả năng để giúp đội giành chiến thắng", tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang chủ CLB Nam Định.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng, Xuân Son cuối cùng cũng trở lại đúng lúc Nam Định gặp nhiều biến động. Tiền đạo gốc Brazil vừa góp mặt trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận này, anh ghi bàn mở tỷ số và cho thấy cảm giác bóng rất tốt. Tuy nhiên, trận đấu với Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 mới đánh dấu màn tái xuất của anh trong màu áo đội bóng thành Nam.

Nam Định bước vào mùa giải với kỳ vọng lớn nhưng liên tục gặp khó. Những vấn đề nhân sự, phong độ và cả thay đổi trên băng ghế huấn luyện khiến đội bóng chưa tìm được sự ổn định. Bởi vậy, sự trở lại của Xuân Son không chỉ bổ sung chất lượng chuyên môn mà còn mang đến niềm tin cho ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ.

"Chúng tôi ý thức được đây là giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi là Nam Định, chúng tôi hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Cảm ơn người hâm mộ tuyệt vời. Đây là quãng thời gian rất khó khăn. Tất cả đều muốn đội chiến thắng. Tôi hy vọng người hâm mộ hãy đến sân thật đông để cổ vũ cho đội bóng", Xuân Son bày tỏ.

Nam Định đặt mục tiêu vượt qua Long An để vào tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 23/11 và được mở cửa tự do. Sự góp mặt của Xuân Son được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hành trình trở lại của đội bóng thành Nam.