Đội bóng của Công Phượng vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tối 22/11, Trường Tươi Đồng Nai trở thành cái tên thứ hai góp mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh.

Trường Tươi Đồng Nai loại Hà Tĩnh để vào tứ kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Dù không có Công Phượng trong đội hình, Trường Tươi Đồng Nai vẫn áp đảo về lối chơi khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân nhà để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26. Đội bóng Đông Nam Bộ nhập cuộc chủ động, đẩy tốc độ lên cao ngay từ những phút đầu và nhanh chóng cho thấy sự khác biệt.

Phút 27, trong khoảnh khắc mà nhiều người nghĩ cơ hội đã trôi qua khi Xuân Trường trượt chân, đội trưởng của Đồng Nai vẫn kịp xử lý đầy cảm giác để đưa bóng cho Minh Vương trong khu vực cấm. Tiền vệ kỳ cựu đỡ bóng bằng ngực rồi xoay người dứt điểm kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn thủ môn Thanh Tùng. Đó là pha bóng thể hiện sự bình tĩnh và kinh nghiệm của những trụ cột, đồng thời mở ra thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Sau bàn mở tỷ số, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng kiểm soát tuyến giữa, tranh chấp mạnh mẽ và pressing liên tục khiến Hà Tĩnh gần như không thể triển khai bóng. Đội khách tỏ ra bế tắc, những pha phối hợp hầu hết bị chặn đứng ngay từ giữa sân và không đủ sức tạo ra tình huống đột biến.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến ở phút 60 khi Atshimene bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả treo bóng từ tình huống cố định. Tuy nhiên, thủ thành Tấn Trường bay người cứu thua xuất sắc, giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà.

Phút 70, đội bóng miền Đông Nam Bộ tung đòn kết liễu. Từ một pha phản công mẫu mực, Hồ Thanh Minh căng ngang chuẩn xác để Alex Sandro băng vào dứt điểm, ấn định tỷ số 2-0. Tấm vé vào tứ kết là thành quả xứng đáng cho Trường Tươi Đồng Nai.

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

