Đội bóng của Công Phượng vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tối 22/11, Trường Tươi Đồng Nai trở thành cái tên thứ hai góp mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh.

Trường Tươi Đồng Nai loại Hà Tĩnh để vào tứ kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Dù không có Công Phượng trong đội hình, Trường Tươi Đồng Nai vẫn áp đảo về lối chơi khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân nhà để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26. Đội bóng Đông Nam Bộ nhập cuộc chủ động, đẩy tốc độ lên cao ngay từ những phút đầu và nhanh chóng cho thấy sự khác biệt.

Phút 27, trong khoảnh khắc mà nhiều người nghĩ cơ hội đã trôi qua khi Xuân Trường trượt chân, đội trưởng của Đồng Nai vẫn kịp xử lý đầy cảm giác để đưa bóng cho Minh Vương trong khu vực cấm. Tiền vệ kỳ cựu đỡ bóng bằng ngực rồi xoay người dứt điểm kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn thủ môn Thanh Tùng. Đó là pha bóng thể hiện sự bình tĩnh và kinh nghiệm của những trụ cột, đồng thời mở ra thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Sau bàn mở tỷ số, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng kiểm soát tuyến giữa, tranh chấp mạnh mẽ và pressing liên tục khiến Hà Tĩnh gần như không thể triển khai bóng. Đội khách tỏ ra bế tắc, những pha phối hợp hầu hết bị chặn đứng ngay từ giữa sân và không đủ sức tạo ra tình huống đột biến.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến ở phút 60 khi Atshimene bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả treo bóng từ tình huống cố định. Tuy nhiên, thủ thành Tấn Trường bay người cứu thua xuất sắc, giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà.

Phút 70, đội bóng miền Đông Nam Bộ tung đòn kết liễu. Từ một pha phản công mẫu mực, Hồ Thanh Minh căng ngang chuẩn xác để Alex Sandro băng vào dứt điểm, ấn định tỷ số 2-0. Tấm vé vào tứ kết là thành quả xứng đáng cho Trường Tươi Đồng Nai.