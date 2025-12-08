Người phụ nữ có hành vi tống tiền tuyển thủ Hàn Quốc, Son Heung-min, vừa phải lĩnh án 4 năm tù.

Son Heung-min được minh oan. Ảnh: Reuters.

Chiều 8/12, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên phạt 4 năm tù đối với một phụ nữ họ Yang vì hành vi tống tiền Son, thông qua việc dựng lên câu chuyện mang thai để uy hiếp đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

Theo cáo trạng, trong năm 2024, Yang gửi cho Son một hình ảnh siêu âm và khẳng định đang mang thai con của anh. Người này yêu cầu Son chuyển khoảng 204.000 USD để đổi lấy sự im lặng. Không dừng lại ở đó, Yang còn cấu kết với một người đàn ông họ Yong nhằm tiếp tục thực hiện âm mưu tống tiền với số tiền lớn hơn.

Tòa cho biết Yang nói dối Son về việc mang thai mà không hề xác minh đứa trẻ thuộc về ai. Mặc dù bị cáo liên tục phủ nhận cáo buộc, lời khai từ phía Yong cùng các bằng chứng thu thập được khiến Yang không thể thoát tội. Yong bị tuyên 2 năm tù giam.

Hồi tháng 5, Yonhap cho biết một phụ nữ ở độ tuổi 20 và một người đàn ông ngoài 40 đã bị bắt vì nghi ngờ âm mưu tống tiền Son vào tháng 6/2024. Theo bản án, các bị cáo đã lợi dụng danh tiếng của Son để thực hiện hành vi lừa đảo, gây tổn hại tinh thần cho ngôi sao bóng đá Hàn Quốc.

Công ty quản lý của Son cho biết anh từng quen biết người phụ nữ này, nhưng đã nhận được yêu cầu chuyển tiền kèm theo tài liệu giả mạo.

Hiện Son chưa lên tiếng về vụ việc.

Son Heung-min lại ghi tuyệt phẩm sút phạt Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.