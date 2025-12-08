Neymar trở lại, nỗi lo theo sau

Neymar buộc phải lên bàn mổ, đối diện nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026.

Neymar nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 7/12, Neymar chơi trọn vẹn 90 phút và góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Santos trước Cruzeiro. Kết quả này giúp Santos tránh khỏi viễn cảnh rớt hạng.

Sự trở lại của Neymar được xem là bước ngoặt quan trọng, khi anh ghi 5 bàn trong 4 trận cuối mùa, trở thành điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho toàn đội.

Phát biểu sau trận, Neymar thừa nhận phải ra sân trong tình trạng đau đớn: “Tôi trở lại Santos là để làm điều này, giúp đội bóng bằng tất cả khả năng. Những tuần vừa rồi thực sự rất khó khăn. Tôi biết ơn những người đã ở bên cạnh mình, vì nếu không có họ, tôi đã không thể thi đấu với cái đầu gối như thế này".

Được biết, Neymar từ chối phẫu thuật sớm để trở lại góp sức cho Santos trong hơn 1 tháng qua. Sau khi mùa giải 2025 khép lại, anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi lên bàn mổ. Cựu sao Barcelona và PSG không tiết lộ thời điểm trở lại thi đấu.

Điều này lập tức khiến người hâm mộ Brazil lo lắng, đặc biệt khi Neymar không khoác áo tuyển quốc gia kể từ trận thua Uruguay vào tháng 10/2023. HLV trưởng Brazil, Carlo Ancelotti, từng khẳng định rằng Neymar chỉ có thể trở lại đội tuyển nếu đạt trạng thái sung mãn nhất cả về thể lực lẫn phong độ.

Với ca phẫu thuật trước mắt và tuổi tác không còn trẻ, khả năng góp mặt của Neymar tại World Cup 2026 đang trở thành dấu hỏi lớn.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.