Neymar trở lại, nỗi lo theo sau

  • Thứ hai, 8/12/2025 17:53 (GMT+7)
Neymar buộc phải lên bàn mổ, đối diện nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026.

Neymar nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 7/12, Neymar chơi trọn vẹn 90 phút và góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Santos trước Cruzeiro. Kết quả này giúp Santos tránh khỏi viễn cảnh rớt hạng.

Sự trở lại của Neymar được xem là bước ngoặt quan trọng, khi anh ghi 5 bàn trong 4 trận cuối mùa, trở thành điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho toàn đội.

Phát biểu sau trận, Neymar thừa nhận phải ra sân trong tình trạng đau đớn: “Tôi trở lại Santos là để làm điều này, giúp đội bóng bằng tất cả khả năng. Những tuần vừa rồi thực sự rất khó khăn. Tôi biết ơn những người đã ở bên cạnh mình, vì nếu không có họ, tôi đã không thể thi đấu với cái đầu gối như thế này".

Được biết, Neymar từ chối phẫu thuật sớm để trở lại góp sức cho Santos trong hơn 1 tháng qua. Sau khi mùa giải 2025 khép lại, anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi lên bàn mổ. Cựu sao Barcelona và PSG không tiết lộ thời điểm trở lại thi đấu.

Điều này lập tức khiến người hâm mộ Brazil lo lắng, đặc biệt khi Neymar không khoác áo tuyển quốc gia kể từ trận thua Uruguay vào tháng 10/2023. HLV trưởng Brazil, Carlo Ancelotti, từng khẳng định rằng Neymar chỉ có thể trở lại đội tuyển nếu đạt trạng thái sung mãn nhất cả về thể lực lẫn phong độ.

Với ca phẫu thuật trước mắt và tuổi tác không còn trẻ, khả năng góp mặt của Neymar tại World Cup 2026 đang trở thành dấu hỏi lớn.

Duy Luân

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

