Malaysia kiện FIFA lên CAS là 'nước cờ tàn'

LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa gửi hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm chống lại phán quyết của FIFA trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả.

Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi quyết chơi tất tay

Tuy nhiên, đằng sau động thái có vẻ cứng rắn và quyết liệt này, giới quan sát nhận thấy đây giống như một "nước cờ tàn" mà FAM buộc phải đi kiểu “cờ bí dí tốt” để xoa dịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ nước nhà, hơn là một chiến lược pháp lý có cơ sở vững chắc để giành chiến thắng. Đối mặt với bằng chứng thép từ FIFA, hành động này của FAM bị xem như một nỗ lực tuyệt vọng, một canh bạc tất tay mà phần thua gần như đã nằm chắc trong tay nhưng vẫn phải nhắm mắt lao vào để giữ thể diện.

Cơn thịnh nộ của cổ động viên và bước đi "cực chẳng đã"

Quyết định kiện lên CAS được đưa ra trong bối cảnh FAM đang chịu sức ép khủng khiếp từ dư luận nội địa. Chỉ vài ngày trước, một phát ngôn viên của CAS "dội gáo nước lạnh" vào mặt FAM khi tiết lộ rằng họ chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào từ phía Malaysia, trái ngược với những tuyên bố hùng hồn trước đó của liên đoàn.

Thông tin này lập tức thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong cộng đồng người hâm mộ, những người vốn đã thất vọng tột độ vì án phạt nặng nề và sự quản lý lỏng lẻo của giới thượng tầng. Trước nguy cơ uy tín chạm đáy, FAM không còn đường lùi. Thông báo xác nhận nộp đơn kiện cùng cam kết hoàn tất lập luận chi tiết gửi tới Lausanne, Thụy Sĩ trước ngày 18/12 của quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi thực chất là một "liều thuốc an thần" cấp tốc dành cho dư luận.

Ông Mahadi khẳng định FAM sẽ xử lý quy trình minh bạch và chuyên nghiệp, nhưng thực tế, họ đang đối đầu với một "ngọn núi" pháp lý gần như không thể vượt qua. Bản án dài 63 trang của Ủy ban Kháng cáo FIFA không phải là những nhận định mơ hồ, mà là một tập hồ sơ pháp y chi tiết vạch trần việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ của 7 cầu thủ trụ cột gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, và những cái tên khác. Trong luật thể thao quốc tế, giả mạo giấy tờ là một trong những vi phạm nghiêm trọng và khó bào chữa nhất.

Việc FIFA bác bỏ kháng cáo lần đầu và giữ nguyên án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ cùng lệnh cấm thi đấu 12 tháng cho thấy cơ quan này nắm giữ những bằng chứng không thể chối cãi. FAM hiểu rõ điều này, nhưng họ buộc phải hành động để chứng minh với người hâm mộ rằng họ "đã làm tất cả những gì có thể", thay vì buông xuôi và thừa nhận sai sót ngay lập tức.

Cơ hội để FAM thắng FIFA gần như là zero.

Lao đầu vào đá nhưng vẫn phải đá câu giờ

Việc đưa vụ việc lên CAS được ví như cánh cửa cuối cùng, nhưng với trường hợp của Malaysia, cánh cửa này dường như bị khóa chặt từ bên trong bởi chính những sai phạm sơ đẳng trong khâu thẩm định hồ sơ cầu thủ. Lịch sử cho thấy, tỷ lệ CAS đảo ngược phán quyết của FIFA trong các vụ việc liên quan đến gian lận giấy tờ là cực thấp.

FIFA sở hữu đội ngũ luật sư thượng thặng và quy trình điều tra chặt chẽ, khiến lập luận của họ trở thành những bức tường thành kiên cố. FAM đang dấn thân vào một cuộc chiến pháp lý tốn kém cả về tiền bạc lẫn thời gian, với quy trình xét xử dự kiến kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Khoảng thời gian này, trớ trêu thay, lại chính là thứ mà FAM cần nhất lúc này: nó giúp trì hoãn sự thừa nhận thất bại toàn diện và tạm thời chuyển hướng sự chú ý của dư luận sang hy vọng mong manh tại Thụy Sĩ.

Dù biết rõ khả năng lật ngược thế cờ là vô vọng, nhưng cái giá phải trả cho việc không làm gì cả còn lớn hơn nhiều đối với các quan chức FAM. Nếu chấp nhận án phạt ngay lập tức, họ sẽ phải đối mặt với làn sóng đòi chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự sụp đổ của một thế hệ đội tuyển quốc gia vốn phụ thuộc vào ngoại binh.

Do đó, vụ kiện lên CAS, dù tốn kém và nắm chắc phần thua, lại trở thành chiếc phao cứu sinh về mặt chính trị cho thượng tầng bóng đá Malaysia trong thời gian trước mắt. Họ đang mua thời gian và mua sự kiên nhẫn của người hâm mộ bằng một quy trình tố tụng có thể kéo dài nửa năm.

Sau nửa năm, mọi thứ nguôi ngoai và người Malaysia dần chấp nhận sự thật thì phản ứng sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Sau nửa năm, ông Mahadi có lẽ cũng đã vững ghế làm chủ tịch FAM chứ không còn là quyền chủ tịch FAM nữa. Khi ấy, việc thắng thua cũng không còn quan trọng với ông nữa: Thắng là công của ông Mahadi vì quyết tâm kháng cáo, thua là do lỗi của đội ngũ tiền nhiệm.

Kết quả cuối cùng có thể vẫn là y án, những cầu thủ như Gabriel Palmero hay Imanol Machuca vẫn sẽ phải ngồi ngoài, nhưng ít nhất thì con tốt bị dí sau thời gian có khi được phong hậu. Chỉ tội khán giả Malaysia ngồi xem cờ.