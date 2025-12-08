Bóng đá Malaysia kháng cáo

Trưa 8/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo về bước đi pháp lý liên quan đến án phạt từ FIFA vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), yêu cầu xem xét lại các hình phạt mà FIFA áp dụng. Đây được xem là bước đi quan trọng của FAM nhằm bảo vệ quyền lợi của Liên đoàn và các cầu thủ liên quan.

"FAM nộp đơn kháng cáo lên CAS liên quan đến án phạt của FIFA đối với Liên đoàn và 7 cầu thủ mang dòng máu Harimau Malaya. CAS quy định đội ngũ luật sư đại diện FAM có thời hạn 10 ngày, đến 18/12/2025, để nộp bản luận cứ bằng văn bản đầy đủ", thông báo của FAM có đoạn.

FAM nhấn mạnh rằng họ cam kết tiến hành toàn bộ quá trình kháng cáo một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ nghiêm túc các thủ tục pháp lý. Liên đoàn cho biết sẽ liên tục cập nhật mọi diễn biến liên quan đến vụ việc, đảm bảo người hâm mộ và công chúng có thông tin đầy đủ, chính xác.

FAM không chấp nhận án phạt một cách thụ động và sẵn sàng sử dụng các biện pháp pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi. Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia, bởi kết quả kháng cáo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai FAM và 7 cầu thủ.

Nếu CAS tiếp tục bác kháng cáo, AFC sẽ xử thua Malaysia ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.