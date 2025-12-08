Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Malaysia kháng cáo

  • Thứ hai, 8/12/2025 12:58 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Trưa 8/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo về bước đi pháp lý liên quan đến án phạt từ FIFA vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), yêu cầu xem xét lại các hình phạt mà FIFA áp dụng. Đây được xem là bước đi quan trọng của FAM nhằm bảo vệ quyền lợi của Liên đoàn và các cầu thủ liên quan.

"FAM nộp đơn kháng cáo lên CAS liên quan đến án phạt của FIFA đối với Liên đoàn và 7 cầu thủ mang dòng máu Harimau Malaya. CAS quy định đội ngũ luật sư đại diện FAM có thời hạn 10 ngày, đến 18/12/2025, để nộp bản luận cứ bằng văn bản đầy đủ", thông báo của FAM có đoạn.

FAM nhấn mạnh rằng họ cam kết tiến hành toàn bộ quá trình kháng cáo một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ nghiêm túc các thủ tục pháp lý. Liên đoàn cho biết sẽ liên tục cập nhật mọi diễn biến liên quan đến vụ việc, đảm bảo người hâm mộ và công chúng có thông tin đầy đủ, chính xác.

FAM không chấp nhận án phạt một cách thụ động và sẵn sàng sử dụng các biện pháp pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi. Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia, bởi kết quả kháng cáo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai FAM và 7 cầu thủ.

Nếu CAS tiếp tục bác kháng cáo, AFC sẽ xử thua Malaysia ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

LĐBĐ Malaysia có thể bị kiện

7 cầu thủ nhập tịch có thể yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường nếu cảm thấy bị thiệt hại trong vụ bê bối gây chấn động làng túc cầu.

09:57 27/11/2025

Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

11:23 23/11/2025

FIFA siết mạnh, FAM được khuyên không cố chấp

Sau khi xem xét phán quyết 64 trang của FIFA, chuyên gia pháp lý Hanipa Maidin khuyên FAM dừng kiện vì “tốn tiền vô ích” và nên thẳng thắn nhận trách nhiệm trong vụ cầu thủ nhập tịch.

10:00 23/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

Đọc tiếp

Beckham khien Messi 'cung do nguoi' hinh anh

Beckham khiến Messi 'cứng đơ người'

2 giờ trước 11:00 8/12/2025

0

Đoạn video gây sốt trên mạng xã hội ghi lại cảnh Lionel Messi tỏ ra lạc lõng trong buổi tiệc mừng chức vô địch MLS Cup của Inter Miami.

Buc anh Antony om Rashford gay sot hinh anh

Bức ảnh Antony ôm Rashford gây sốt

2 giờ trước 11:00 8/12/2025

0

Hôm 7/12, Antony tiến đến ôm chặt Marcus Rashford trong đường hầm trước trận Real Betis thua Barcelona 3-5 thuộc vòng 15 La Liga.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý