FIFA siết mạnh, FAM được khuyên không cố chấp

Sau khi xem xét phán quyết 64 trang của FIFA, chuyên gia pháp lý Hanipa Maidin khuyên FAM dừng kiện vì “tốn tiền vô ích” và nên thẳng thắn nhận trách nhiệm trong vụ cầu thủ nhập tịch.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng bê bối.

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch tiếp tục tạo ra sức ép lớn cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Sau khi xem xét toàn bộ phán quyết dài 64 trang của Ủy ban Kháng cáo FIFA, cựu Thứ trưởng Pháp luật Hanipa Maidin thẳng thắn khuyên FAM chấm dứt kế hoạch đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Theo Hanipa, phán quyết của FIFA được trình bày sắc bén như một bản án của tòa án, với lập luận rõ ràng và dựa trên những nguyên tắc pháp lý vững chắc. “Đó là một quyết định được xây dựng tốt. Theo đánh giá của tôi, nó hoàn toàn thuyết phục”, ông nói.

Hanipa cho rằng những chi tiết được FIFA nêu ra phơi bày hàng loạt dấu hiệu làm giả nghiêm trọng. Ông miêu tả đây là những hành động “có chủ ý”, dù vẫn hy vọng mình đã nhìn nhận quá tiêu cực. “Nếu tôi là luật sư của FAM, tôi sẽ khuyên họ ngừng ngay. Đừng tốn thêm thời gian hay tiền bạc. FAM nên dũng cảm nhận trách nhiệm và trung thực với người dân”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hoàng tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người công khai chỉ trích FIFA, đã đề nghị chi toàn bộ chi phí nếu FAM kiện lên CAS. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi đánh giá pháp lý của Hanipa.

Phán quyết của FIFA công bố ngày 17/11 yêu cầu điều tra toàn diện hoạt động nội bộ của FAM. Tổ chức này cũng chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng ở Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha. FIFA kết luận có một kế hoạch “cố ý và phối hợp”, gồm việc chỉnh sửa giấy khai sinh của ông bà bảy cầu thủ, và FAM đã nộp các tài liệu này như hồ sơ hợp pháp.

Ủy ban còn phê phán việc FAM đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman, cho rằng án kỷ luật thiếu rõ ràng và không được thực thi đúng mức.

Hanipa cảnh báo rằng vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng quốc gia. Ông nhấn mạnh “thiếu liêm chính vẫn là căn bệnh kinh niên” của một bộ phận trong thể thao Malaysia.

Trước phản ứng mạnh mẽ của FIFA và sức ép dư luận, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định sẽ không có chuyện che giấu. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cũng tuyên bố FAM sẽ không được nhận thêm bất kỳ khoản hỗ trợ nào cho đến khi vụ việc được xử lý triệt để.

Bê bối này vì thế tiếp tục phủ bóng lên bóng đá Malaysia, với những hệ lụy chưa biết khi nào kết thúc.